Formula 1 | la Russia vuole un suo team in griglia

Formula 1 - le Mercedes dominano il Gp di Russia. E alla Ferrari non resta che pensare al 2019 : La Ferrari ormai rincorre chiaramente la Mercedes che indisturbata si sta involando verso l’ennesimo titolo iridato costruttori e piloti. Le cause che hanno portato a questo ribaltamento dei valori in campo sono difficili da individuare e possiamo solo ipotizzare quanto sia accaduto all’interno dei due team che si sono dati battaglia, almeno fino a Monza, ad armi pari. Una delle cause che, secondo alcuni, avrebbe portato alla perdita di ...

Formula 1 - GP Russia. Hamilton - vittoria pesante. Ma è la meno prestigiosa : E' sicuramente la vittoria meno prestigiosa, delle otto che Lewis Hamilton ha conquistato in questa stagione. Una vittoria che si è visto regalare da Valtteri Bottas che lo ha fatto passare al 23esimo ...

Formula 1 - GP Russia : le pagelle di Carlo Vanzini : HAMILTON 8 - Più che altro per il sorpasso coraggioso sullo sporco in curva 3. Lì si è conquistato la posizione su Vettel e la possibilità quindi di vincere il Gran Premio… Errore in qualifica e poi ...

Formula 1 - GP Russia 2018 - Lewis Hamilton : 'Gara difficile - decisivo il lavoro di squadra' : Strategia decisiva nel successo a Sochi di Lewis Hamilton , che è salito a 306 punti in classifica a +50 su Sebastian Vettel, 3° al traguardo alle spalle dell'altro pilota della Mercedes Valtteri ...

Formula 1 : gli orari delle repliche del GP di Russia : Su Sky Sport Uno, invece, su i motori da mezzanotte e mezza. Come seguire il GP di Sochi 2018 su skysport.it Per chi non può essere davanti alla tv, nessun problema: è possibile seguire la gara di ...

