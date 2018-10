Fondi per investimenti | incontro positivo tra de Magistris e Di Maio

Manovra : Tria - più Fondi per investimenti e impegno ad attuarli : 'La caratteristica della legge bilancio e' l'aumento forte dei fondi allocati per investimenti e l'impegno soprattutto ad attuarli'. Lo ha affermato il ministro all'Economia Giovanni Tria, nel suo intervento alla presentazione del Rapporto Asvis. 'Le pubbliche amministrazioni hanno perso capacità tecnica - ha osservato Tria - non abbiamo più il Genio civile, non ...

Salvini : '8 miliardi per il reddito di cittadinanza'. Di Maio : 'Fondi per tutta la platea' : Così il vicepremier Luigi Di Maio a Radio Radicale rispondendo a una domanda sulle ipotesi circolate in queste ore di un cambio al ministero dell'Economia, magari spostando al posto di Giovanni Tria ...

Fondi Ue - Bruxelles apre ad aumento per cofinanziamento programmi italiani : Bruxelles apre uno spiraglio per aumentare la propria quota di finanziamento per i programmi italiani che utilizzano Fondi strutturali . La richiesta arriva dal Governo per cercare di evitare la ...

Bologna - truffa nei Fondi per le energie rinnovabili : arrestato Alberto Mezzini : Sequestri per un milione di euro L'imprenditore, che nel patteggiamento era stato inabilitato all'esercizio di qualsiasi attività commerciale per dieci anni, avrebbe in realtà continuato ad ...

Trebisacce - in arrivo Fondi Pac per l'Antica fornace e il Parco di Broglio : ... un grande patrimonio che vogliamo rendere sempre più fruibile, al servizio della comunità e dei cittadini, capace di sprigionare cultura, economia, lavoro e turismo, non solo per Trebisacce, ma per ...

Fondi per l’immigrazione - arrestato il sindaco di Riace Il tweet di Salvini : chissà cosa diranno Saviano e i buonisti : Il primo cittadino Domenico Lucano è agli arresti domiciliari. L’accusa anche di fraudolento affidamento diretto del servizio di raccolta dei rifiuti

Fondi per l’immigrazione - arrestato il sindaco di Riace «Io non sto a guardare se i documenti sono a posto» : Il primo cittadino Domenico Lucano è agli arresti domiciliari. L’accusa anche di fraudolento affidamento diretto del servizio di raccolta dei rifiuti

Fondi per l’immigrazione - la Finanza arresta il sindaco di Riace : Il primo cittadino Domenico Lucano è agli arresti domiciliari. L’accusa anche di fraudolento affidamento diretto del servizio di raccolta dei rifiuti

Domodossola - LeU : "Per associazioni e gruppi locali un bando senza Fondi" : ... legittima ma molto opinabile, di puntare a poche iniziative ad alto richiamo mediatico e concentrate nel tempo, penalizzando, di fatto, lo sviluppo e le attività del mondo del volontariato ossolano, ...

Trading - per ragazzo ipovedente risultati migliori di tanti Fondi hedge : Francesco, che è passato agli onori della cronaca già tre anni fa quando a 18 anni ha riscritto la costituzione europea ricevendo le lodi tra gli altri del presidente della Repubblica e di Papa ...

Distinguished Gentleman's Ride - i biker gentiluomini raccolgono Fondi anche per Genova : CBALNEXTA Oltre 110mila biker in tutto il mondo Più 110mila i biker appassionati di moto cafe racer registrati sul sito ufficiale per il 2018, oltre 5,6 i milioni di dollari raccolti: i gentiluomini, ...

Giorgia Meloni fa la sovranista in Belgio : una nuova associazione per ricevere Fondi Ue : Niente altro, però, che possa in qualche modo ricondurre al mondo della politica. C'è l'ufficio di un contabile, Patrick Gorloo, una ditta di commercio al dettaglio, una piccola agenzia di ...

Genova - Salvini alla festa della Lega : 'Si possono trovare altri Fondi per questa città' : 'Tutti esperti, ma nessuno sa quanto costa un litro di latte' 'Tutti espertoni di economia ma non sanno quanto costa un litro di latte. Io non sono un genio, sono gli altri che erano pessimi, pensate ...

Solidarietà - in città i riders gentleman : Fondi per il cancro : CREMONA - Centoventinove riders e 2.237 euro raccolti. Sono i numeri del Distinguished gentleman's Ride, la manifestazione motociclistica a scopo benefico che promuove la raccolta fondi per la ricerca ...