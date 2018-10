Fiume Sarno | scienziati lanciano l' allarme | ' È tra i più inquinati al mondo'

Blastingnews

(Di giovedì 4 ottobre 2018) Una notizia che senza ombra di dubbio non potrà far piacere ai cittadini del nostro Paese e in particolare a coloro i quali sono residenti in Campania, perché si parla delche, a dispetto della sua brevità, può contare su un bacino notevolmente esteso. Un bacino che, però, viene definito come il 'Pentagono della morte' o ancora come un 'grande crimine contro la natura', a causa del suo totale stato di degrado. Anche le classifiche non mentono, perché ilè entrato a far parte della poco piacevole classifica dei venti fiumi piùal. Nel corso della conferenza tenutasi a New York, infatti, secondo quanto riportato dal quotidiano Il Mattino, il bacino campano si è classificato al sesto posto per il suo alto livello di inquinamento. Ilè tra i venti fiumi piùdel: si piazza al sesto posto Nelle acque del, secondo quanto ...