Film al cinema in uscita oggi 4 ottobre 2018 | cast | trama | curiosità e recensione

Cinema : i Film in programma nelle sale di Grosseto dal 4 al 10 ottobre : Questi i prezzi previsti per assistere agli spettacoli: biglietti interi: 7 euro biglietti ridotti , tessera Dlf, : 5 euro. Acquistando la tessera Dlf al costo di 15 euro , per un anno sarà possibile ...

Maneskin - “Il ballo della vita”/ Il nuovo album e il docu-Film al cinema : ecco la tracklist e la data d’uscita : Il primo album ufficiale dei Maneskin, oltre ad avere un titolo ha anche la sua bella data di uscita. "Il ballo della vita" sarà pubblicato il prossimo 26 ottobre.(Pubblicato il Wed, 03 Oct 2018 16:45:00 GMT)

La morte legale Film al cinema : cast - recensione - curiosità : La morte legale è uno dei film al cinema questa settimana in uscita nelle sale giovedì 11 ottobre 2018. La pellicola diretta da Silvia Giulietti con Luigi Botta, Lorenzo Tibaldo. Di seguito ecco cast, scheda, trama, trailer, la nostra recensione e qualche curiosità sul film. SCOPRI LE ALTRE USCITE DEL MESE NELLE SALE La morte legale film al cinema: scheda DATA USCITA: 11 ottobre ...

L’apparizione Film al cinema : cast - recensione - curiosità : L’apparizione è uno dei film al cinema questa settimana in uscita nelle sale giovedì 11 ottobre 2018. La pellicola diretta da Xavier Giannoli ha come protagonisti con Vincent Lindon e Galatea Bellugi. Di seguito ecco cast, scheda, trama, trailer, la nostra recensione e qualche curiosità sul film. SCOPRI LE ALTRE USCITE DEL MESE NELLE SALE L’apparizione film al cinema: scheda DATA USCITA: 11 ottobre ...

Il docu-Film This is Maneskin al cinema ad ottobre prima de Il ballo della vita con performance in diretta : info e trailer : Il docu-film This is Maneskin arriva al cinema ad ottobre per un giorno solo. Si tratta di un documentario sulla band di X Factor, seconda classificata nella scorsa edizione del talent show di Sky Uno, attualmente a lavoro sul nuovo disco di inediti, il primo della sua carriera. Il gruppo - guidato da Damiano - non ha trionfato per un soffio nel talent show dello scorso anno ma ha rilasciato l'ep Chosen, certificato disco di platino. Live ...

L'uomo che uccise Don Chisciotte/ Il Film con un'idea sulla vita e sul cinema firmate Terry Gilliam : Arrivato nelle sale dopo diversi anni di gestazione, il nuovo film di Terry Gilliam esprime un'idea sulla vita e sul cinema con l'impronta del regista. LEONARDO LOCATELLI(Pubblicato il Wed, 03 Oct 2018 06:11:00 GMT)Terry Gilliam/ Tra Don Chisciotte e Munchausen il "visionario" che racconta il lavoro del cinema, di L. LocatelliSFOOTING/ Alba contro Vladimir Rodriguez non fa impressione, ma… se vi diciamo Hitler vs Lenin?, dei Comicastri

City of Lies Film al cinema : cast - recensione - curiosità : City of Lies è uno dei film al cinema questa settimana in uscita nelle sale giovedì 4 ottobre 2018. La pellicola diretta da Brad Furman ha come protagonisti Johnny Depp e Forest Whitaker. Di seguito ecco cast, scheda, trama, trailer, la nostra recensione e qualche curiosità sul film. SCOPRI LE ALTRE USCITE DEL MESE NELLE SALE City of Lies film al cinema: scheda DATA USCITA: 22 novembre ...

The Predator - Film al cinema : cast - recensione - curiosità : The Predator è uno dei film al cinema questa settimana in uscita nelle sale giovedì 4 ottobre 2018. La pellicola diretta da Shane Black ha come protagonisti Boyd Holbrook e Yvonne Strahovski. Di seguito ecco cast, scheda, trama, trailer, la nostra recensione e qualche curiosità sul film. SCOPRI LE ALTRE USCITE DEL MESE NELLE SALE The Predator film al cinema: scheda DATA USCITA: 11 ottobre ...

Bud Spencer torna al cinema : un Film sulla sua vita : L'indimenticabile Bud Spencer torna al cinema . Nessuna magia degli effetti speciali, ma l'omaggio che i figli di Carlo Pedersoli - in arte Bud Spencer - hanno voluto fare ai fan che continuano ad ...

The Wife Vivere nell’ombra Film al cinema : cast - recensione - curiosità : The Wife Vivere nell’ombra è uno dei film al cinema questa settimana in uscita nelle sale il giovedì 4 ottobre 2018. La pellicola diretta da Björn Runge ha come protagonisti Glenn Close e Jonathan Pryce. Di seguito ecco cast, scheda, trama, trailer, la nostra recensione e qualche curiosità sul film. SCOPRI LE ALTRE USCITE DEL MESE NELLE SALE The Wife Vivere nell’ombra film al cinema: scheda DATA USCITA: 4 ottobre ...

Venom Film al cinema : cast - recensione - curiosità : Venom è uno dei film al cinema questa settimana in uscita nelle sale il giovedì 4 ottobre 2018. La pellicola diretta da Ruben Fleischer ha come protagonisti Tom Hardy, Michelle Williams, Woody Harrelson. Di seguito ecco cast, scheda, trama, trailer, la nostra recensione e qualche curiosità sul film. SCOPRI LE ALTRE USCITE DEL MESE NELLE SALE Venom film al cinema: scheda DATA USCITA: 4 ottobre 2018 GENERE: Azione, Horror, ...

Opera senza autore Film al cinema : cast - recensione - curiosità : Opera senza autore è uno dei film al cinema questa settimana in uscita nelle sale giovedì 4 ottobre 2018. La pellicola diretta da Florian Henckel von Donnersmarck ha come protagonisti Tom Schilling, Sebastian Koch, Paula Beer, Saskia Rosendahl, Oliver Masucci. Di seguito ecco cast, scheda, trama, trailer, la nostra recensione e qualche curiosità sul film. SCOPRI LE ALTRE USCITE DEL MESE NELLE SALE Opera senza autore film al ...

Il bene mio Film al cinema : cast - recensione - curiosità : Il bene mio è uno dei film al cinema questa settimana in uscita nelle sale giovedì 4 ottobre 2018. La pellicola diretta da Pippo Mezzapesa ha come protagonisti Sergio Rubini, Sonya Mellah, Dino Abbrescia, Francesco De Vito, Michele Sinisiha. Di seguito ecco cast, scheda, trama, trailer, la nostra recensione e qualche curiosità sul film. SCOPRI LE ALTRE USCITE DEL MESE NELLE SALE Il bene mio film al cinema: scheda DATA USCITA: 4 ...