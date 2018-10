Figc | Gravina sicuro | ' Il mio 63% è granitico' Moratti si defila

Figc - Gravina : “Marotta profilo giusto per il Club Italia” : “Marotta ha il profilo giusto per fare questo tipo di attivita’”. Lo ha affermato Gabriele Gravina, presidente della Lega Pro e candidato alla presidenza della Figc, rispondendo i giornalisti che, a margine dell’assemblea di lega, gli chiedevano se avesse cercato di contattare Marotta in vista di un incarico di direzione all’interno del Club Italia. “Ritengo che nella nuova configurazione del Club Italia ...

Figc - Gravina : “Moratti? Persona degnissima e grande dirigente” : “Non valuto le candidature diverse, il rispetto del principio democratico è importante: Moratti è una Persona degnissima, un grande dirigente“. Lo ha affermato Gabriele Gravina, presidente della Lega Pro e candidato alla guida della Figc, rispondendo a chi gli chiedeva un parere sull’ipotesi che la Lega di A candidi alla Figc l’ex presidente dell’Inter Massimo Moratti. “Noi abbiamo fatto una scelta di ...

Figc - Gravina : “Presidenza - il mio 63% di consensi è granitico” : Mentre Massimo Moratti deve ancora sciogliere le sue riserve riguardo la sua possibile discesa in campo alla guida della Figc, come proposto dal presidente della Juventus Andrea Agnelli, c’è chi invece non avrebbe alcun dubbio ed anzi, si dice certo della sua vittoria, o meglio della maggioranza di coloro che lo appoggiano. Questo nome risponde […] L'articolo Figc, Gravina: “Presidenza, il mio 63% di consensi è granitico” ...

Figc : Lega Pro - ok a candidatura Gravina : ANSA, - FIRENZE, 4 OTT - L'assemblea di Lega Pro, in corso di svolgimento a Firenze, secondo quanto appreso ha appena votato a favore della candidatura di Gabriele Gravina alla presidenza della Figc. ...

Massimo Moratti è l’idea di Agnelli per la presidenza della Figc. Ma parte già sconfitto da Gabriele Gravina : Massimo Moratti presidente della FederCalcio: è la pazza (forse impossibile) idea di Andrea Agnelli per mettere le mani sul pallone. Il 22 ottobre la Figc torna al voto: finisce il pessimo commissariamento del Coni, c’è da scegliere un nuovo capo. In pole position c’è Gabriele Gravina, candidato da Serie C e Dilettanti, mentre la ricca Serie A si ritrova ancora una volta all’angolo, come sempre divisa fra la corrente bianconera e quella ...

Elezioni Figc - Gravina scende in campo : la Serie A cerca un’alternativa : Gabriele Gravina è il primo candidato alla presidenza della Figc mentre Serie A e Aic prendono tempo e valutano altri nomi. L'articolo Elezioni Figc, Gravina scende in campo: la Serie A cerca un’alternativa è stato realizzato da Calcio e Finanza - Calcio e finanza: notizie e analisi sul business del calcio.

Figc - Gravina candidato alla presidenza da 4 componenti : NICCHI - ' Gravina? E' il nostro candidato che conosciamo da anni, è una persona perbene, un grande conoscitore del mondo del calcio, in questo momento è la scelta giusta' : così il presidente dell'...

Presidenza Figc : Gravina candidabile - Lotito decade da consigliere Federale : Presidenza Figc: Gravina risulta candidabile secondo il parere emesso dal Collegio di Garanzia, tutti i dettagli anche su Lotito Gabriele Gravina è candidabile alla Presidenza della Figc, ma non può entrare in Consiglio Federale della Federcalcio come presidente della Lega Pro che quindi dovrà eleggere altri tre nuovi soggetti. E’ quanto si evince dal parere emesso oggi dal Collegio di Garanzia, sezione consultiva, presieduto da ...

Calcio - Tommasi si sfila : la Figc riparte da Gravina : Da oggi la FederCalcio avrà un nuovo presidente ‘in pectore’: Gabriele Gravina. Il 22 ottobre a Fiumicino l’ufficialità...

Figc : Gravina - 'in linea su contenuti' : ANSA, - ROMA, 20 SET - "Sui punti non ci possono essere dubbi, c'è sintonia su tutto. Il 73% farà la sua proposta e gli altri valuteranno il nome. Fermo restando che sul tema dei contenuti siamo in ...

Figc : Gravina - patto d'onore su elezioni : ANSA, - FIRENZE, 12 SET - Alle prossime elezioni Figc il 22 ottobre "noi arriviamo con un patto di onore, fatto che rende molto forte questo 73%". Lo dice Gabriele Gravina, presidente della Lega Pro, ...