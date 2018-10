“Festa degli Alberi nelle Scuole” | evento all’ITAS “G Garibaldi” di Roma

meteoweb.eu

: @seguaquellauto No scusa. Il giusto ordine degli eventi sarebbe prima la gay street e dopo la festa ( per capirci q… - giuls1313 : @seguaquellauto No scusa. Il giusto ordine degli eventi sarebbe prima la gay street e dopo la festa ( per capirci q… - nocensura : RT @PecoraroScanio: @PecoraroScanio a @Adnkronos 'L'Italia non dimentichi gli alberi che sono parte essenziale della nostra vita, sono il n… - eventCRTducato : RT @daAppenninoalPo: “PROSCENIO AGGETTANTE” SI RINNOVA LA FESTA DEL TEATRO SOCIALE. Intervista a Giovani Ciarlone, membro della presidenza… -

(Di giovedì 4 ottobre 2018) “Glimonumentali sono il simbolo dell’unità d’Italia, ne abbiamo di eccezionali dal sud al nord del Paese, isole comprese. Per questo, dedico la 19esima edizione della Festascuole ai 22milamonumentali d’Italia, esseri viventi che, in alcuni casi, vantano 4mila anni di vita e sono quindi i testimoni della nostra storia. L’Italia non dimentichi gli, che sono parte essenziale della nostra vita, sono il nostro passato e il nostro futuro”. A dichiararlo è Alfonso Pecoraro Scanio, Presidente della Fondazione UniVerde, che questa mattina ha celebrato, con i docenti e gli studenti dell’Istituto Tecnico Agrario “Giuseppe Garibaldi” di, la ricorrenza che da Ministro delle Politiche Agricole reintrodusse anche nell’ambito dell’offerta formativa. La” fu infatti istituita,...