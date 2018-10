Fear the Wolves - prova

Fear the Walking Dead 4×16 : potrebbero esserci altre morti (VIDEO) : Fear The Walking Dead 4×16 trama e promo – Si conclude l’avventura apocalittica del quarto capitolo. Il finale di stagione andrà in onda sulla AMC domenica, 1 ottobre 2018. “… I lose myself” accende di nuovo le luci su Morgan e le sue ultime decisioni. La trama di Fear The Walking Dead 4×16 prevede che faccia un’ultima richiesta d’aiuto. Fear The Walking Dead 4×16 trama e ...

Fear the Walking Dead 4×15 : divisioni e perdite (VIDEO) : Fear The Walking Dead 4×15 trama e promo – Il nuovo episodio della serie Tv andrà in onda domenica, 30 settembre 2018, sulla AMC. In “I Lose” il gruppo sarà in forte pericolo sia per quanto riguarda i Walkers sia per la villain, che si ritroverà faccia a faccia con Alicia. La trama di Fear The Walking Dead 4×15 prevede nuovi scontri in arrivo. Fear The Waling Dead 4×15 trama e anticipazioni Morgan dovrà ...

Fear the Walking Dead 4×14 : un nuovo leader (VIDEO) : Fear The Walking Dead 4×14 trama e promo – Il nuovo episodio della serie Tv andrà in onda domenica, 16 settembre 2018, sulla AMC. “MM 54” promette bene già dal suo titolo e ci prepara forse al peggio per qualcuno dei nostri Sopravvissuti. La trama di Fear The Walking Dead 4×14 ritorna inoltre a parlarci di Alicia e Charlie. Fear The Walking Dead 4×14 trama e anticipazioni Morgan è riuscito a ribaltare la ...

Fear the Walking Dead 4×13 : non solo Walkers (VIDEO) : Fear The Walking Dead 4×13 trama e promo – Il nuovo episodio della serie Tv andrà in onda sulla AMC domenica, 9 settembre 2018. “Blackjack” ci mette in guardia sui molteplici pericoli che colpiranno il nostro gruppo di Sopravvissuti e che non riguardano solo gli zombie. La trama di Fear The Walking Dead 4×13 ci svela inoltre che John Dorie e Strand avranno molto da dirsi, mentre si trovano a breve distanza da una ...

Fear the Walking Dead 4×12 : meglio non fidarsi | Video : Fear The Walking Dead 4×12 trama e promo – Il dodicesimo episodio della serie Tv ritorna sulla AMC domenica, 2 settembre 2018. “Weak” ci riporta alla normale narrazione, con uno sguardo ai personaggi che abbiamo conosciuto nella quarta stagione. Secondo la trama di Fear The Walking Dead 4×12, troveremo due alleate improbabili pronte a sostenersi in un momento difficile. Fear The Walking Dead 4×12 trama e ...

Fear the Walking Dead 4×11 : la scoperta di Morgan (VIDEO) : Fear The Walking Dead 4×11 trama e promo – L’episodio 11 della serie Tv andrà in onda sulla AMC domenica, 26 agosto 2018. “Code” ci permette di scoprire che cosa sta accadendo a Morgan in seguito agli ultimi eventi. La trama di Fear The Walking Dead 4×11 promette infatti un focus speciale sul personaggio interpretato da Lennie James. Fear The Walking Dead 4×11 trama e anticipazioni Come al solito il network ...

Fear the Walking Dead 4×10 : Alicia Vs Alicia (VIDEO) : Fear The Walking Dead 4×10 trama e promo – Il decimo episodio della quarta stagione andrà in onda sulla AMC questa notte, domenica 19 agosto 2018. “Close Your Eyes” ci anticipa che Alicia sarà costretta a fare i conti con il proprio passato e non solo. La trama di Fear The Walking Dead 4×10 vedrà la protagonista in un faccia a faccia con una minaccia in arrivo. Fear The Walking Dead 4×10 trama: la scoperta di ...

