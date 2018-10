Fca | nuovo stop a Maserati Grugliasco

Fca - Ermanno Ferrari nuovo ceo di Magneti Marelli. Prende il posto di Gorlier nominato capo Emea : TORINO - Ermanno Ferrari è il nuovo ceo di Magneti Marelli. Lo rende noto Mike Manley, nuovo ad di Fca, in una lettera ai dipendenti del gruppo nel mondo. Di recente - spiega Manley - Ermanno...

Manley disegna la nuova Fca del dopo Marchionne. Tutte le nomine del nuovo ad : "Questa squadra garantisce risultati" : "Queste nomine contribuiscono ad allineare il nostro team di leadership al conseguimento dei risultati definiti nel nostro piano quinquennale". Lo afferma l'ad di Fca Mike Manley. "Sono la garanzia che manterremo il massimo livello di attenzione nel realizzare gli obiettivi e perseguire l'eccellenza in ciascuna delle nostre region e tra i nostri team funzionali. Servono a fornire il supporto adeguato ai nostri diversi marchi e a consolidare un ...

Fca - Gorlier nuovo responsabile attività Europa. Attuale ad di Marelli e Mopar - sostituisce Altavilla : TORINO- Pietro Gorlier, torinese, è il nuovo responsabile delle attività di Fca in Europa, Medio Oriente e Africa , Emea, . Lo annuncia l'ad del gruppo Mike Manley in una...

Fca - Pietro Gorlier è il nuovo responsabile dell’area EMEA : Dopo le anticipazioni dei giorni scorsi, è ufficiale: tocca a Pietro Gorlier, finora al timone di Magneti Marelli, prendere il posto di Alfredo Altavilla (che aveva lasciato l’azienda dopo la nomina ad amministratore delegato di Mike Manley) come responsabile delle attività di FCA in Europa, Medio Oriente e Africa (area EMEA). Gorlier, 55enne torinese figlio tra l’altro di un dipendente Fiat, verrà sostituito in magneti Marelli da ...

Ftse Mib attacca di nuovo quota 21mila su calo spread - Fca frenata da ultimi rumor su Magneti Marelli : ... attesa per la prossima settimana, sul mercato prevale l'ottimismo con le ultime indiscrezioni che vedono prevalere la linea prudente del ministro dell'Economia, Giovanni Tria, con rapporto deficit/...

Fca - Elkann : Manley nuovo Ceo scelta condivisa con Marchionne : Amsterdam, 7 set., askanews, - La scelta di Mike Manley come nuovo Ceo di Fca è stata condivisa con l'ex-amministratore delegato Sergio Marchionne. Lo ha affermato il presidente John Elkann all'...

Fca - la sfida del nuovo ceo Manley : rilanciare le attività europee del gruppo : TORINO - La sfida del nuovo ceo di fiat chrysler automobiles sta nel rilanciare le attività europee del gruppo. Lo scrive il Wall Street Journal, secondo cui a Mike Manley il predecessore...

Fiat Punto - la fine di un'era : addio all'utilitaria - a Melfi si produrrà il nuovo suv Fca : Fiat Punto: 2018 ultima tappa di una storia durata quasi venticinque anni. Un percorso lungo che, sotto il profilo storico, ha segnato tante tappe ma che è stato attraverso in maniera trasversale dalla casa torinese. Tante le denominazioni assunte nel corso del tempo Grande Punto ed Evo, ad esempio, ma non è mai cambiata la sostanza di un modello che aveva rimpiazzato un altro prodotto iconico di casa Fiat: la Uno. Resta la Panda a far da ...

Dopo la morte di Sergio Marchionne - il nuovo inizio di Fca : il futuro dell'auto tra alleanze e app : Per un'industria che produce 70 milioni di auto l'anno bisogna avere spalle grosse e capacità di investimento impressionanti: di qui la necessità di proseguire con l'operazione di consolidamento del ...

Fca : POST MARCHIONNE A MANLEY - N.1 JEEP/ Ultime notizie CdA : domani primo test in Borsa per il ‘nuovo’ gruppo : Fca, come cambia il gruppo dopo MARCHIONNE: CdA Ultime notizie, inizia l'era MANLEY, Camilleri e Heywood in Fiat, Ferrari e Cnh. Al n.1 di JEEP la difficile eredità: le Ultime notizie(Pubblicato il Sun, 22 Jul 2018 20:10:00 GMT)

Mike Manley nuovo ad di Fca - Marchionne in ospedale in gravi condizioni : Le condizione di salute di Sergio Marchionne sono peggiorate nelle ultime ore: il manager italo-canadese aveva subito un intervento a fine giugno alla spalla destra, da allora in poi non si è più ristabilito. condizioni di salute che hanno spinto i vertici di Fca questa mattina a convocare d'urgenza il cda per nominare un nuovo amministratore delegato. Ricordiamo che Marchionne rivestiva diverse cariche all'interno del gruppo Fiat-Chrysler: ...