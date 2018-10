Fantacalcio | Consigli Formazione 8^ Giornata Serie A 2018-19 | Dybala e Dzeko da brividi

Fantacalcio : i consigli per la settima giornata di campionato : Turno infrasettimanale alle spalle, è già tempo di fare una nuova formazione al Fantacalcio. Tanti big match, non sempre schierare grandi nomi può essere la mossa giusta. Ecco qualche consiglio di ...

Consigli Fantacalcio : chi schierare 7a giornata Serie A : Dopo il turno infrasettimanale, la Serie A vive la sua 7a giornata. Ecco i Consigli per il fantacalcio. Tre da schierare Cengiz Under. In grande forma, straripante col Frosinone (1 gol e 1 assist), viene confermato titolare nel derby. Contro la Lazio non ha mai giocato e alla sua prima occasione potrebbe già lasciare il segno. Mauro Icardi. Sì, ancora lui. Maurito si è sbloccato su rigore contro la Fiorentina e ora la sua Inter ospita il ...

Consigli Fantacalcio - 7^ giornata : chi evitare : Consigli fantacalcio – Il sabato di fuoco, che offre il derby di Roma, lo scontro al vertice tra Juve e Napoli e Inter-Cagliari, darà il via alla settima giornata del campionato di Serie A. Per i fantacalcisti è arrivato il momento di schierare le formazioni per questo turno. Chi evitare? Ecco i Consigli di CalcioWeb Roma-Lazio (De Rossi-Luis Alberto) Il capitano romanista ha spesso sentito oltremodo la pressione del derby e ci ha ...

Consigli Fantacalcio - 7^ giornata : chi schierare : Il turno infrasettimanale è già alle spalle e le squadre di Serie A si apprestano a tornare in campo per la settima giornata di campionato, così i fantallenatori devono già predisporre il tutto per inserire nuovamente le loro formazioni. Il programma del campionato prevede un paio di grandi match come il derby della Capitale tra Roma e Lazio e lo scontro al vertice tra Juventus e Napoli. Di seguito i nostri Consigli per i fantallenatori ...

Fantacalcio : Consigli Formazione 7^ Giornata Serie A 2018-2019 : Roma-Lazio e Juventus-Napoli ma i bonus arrivano da Milano : Se giustamente l’attenzione degli appassionati di calcio sarà tutta per i big match di sabato, altri incontri turberanno le fantasie dei fantaallenatori. Icardi e compagni ospitano il Cagliari e si prevedono momenti difficili per il pur ottimo Cragno. Ugualmente Piatek, impegnato in terra frusinate, non dovrebbe avere troppi problemi a incrementare i suoi record. Insomma ricordatevi, la Serie A non è la Premier e grandi incontri non ...

Consigli Fantacalcio : chi schierare 6a giornata Serie A : Il campionato di Serie A vive il suo primo turno infrasettimanale con le partite della 6a giornata. Chi schierare e chi non schierare al fantacalcio? Ecco i nostri Consigli Tre da schierare Mauro Icardi: Cinque giornate senza gol sono abbastanza, tante, troppe. Mauro Icardi ha voglia di tornare a segnare in Serie A dopo averlo fatto all’esordio in Champions League. La Fiorentina è la sua seconda vittima preferita in carriera (10 centri e 3 ...

Consigli Fantacalcio - 6^ giornata : chi evitare : Consigli fantacalcio – Con Inter-Fiorentina si aprirà a sesta giornata del campionato di Serie A, che si chiuderà giovedì al ‘Castellani’ con Empoli-Milan. Per i fantacalcisti è il momento di schierare le formazioni: qui abbiamo selezionato chi evitare. Inter-Fiorentina (D’Ambrosio-Milenkovic) Il terzino nerazzurro è apparso confuso nelle sue prime uscite di campionato e propende spesso per il voto negativo. La ...

Consigli Fantacalcio - 6^ giornata : chi schierare : Consigli fantacalcio – Dal punto di vista del fantacalcio il turno infrasettimanale è una delle mine vaganti per tutti gli appassionati di questo fantasy game. Il turnover impone ai fantallenatori di fare la conta prima di schierare il proprio undici settimanale. Intanto noi proviamo a darvi una mano con qualche Consiglio. Inter-Fiorentina (Icardi – Benassi) – È davvero strano guardare la classifica marcatori e non ...

Fantacalcio : Consigli Formazione 6^ Giornata Serie A : Turno infrasettimanale - ossia le poche - discutibili - certezze del mercoledì : Normalmente il criterio principe per selezionare i propri magnifici 11 è uno ed è semplice, ci si domanda chi nella rosa abbia maggiori possibilità di portare bonus e lo si schiera. Nel Turno infrasettimanale, invece, il quesito fondamentale è un altro: chi tra i miei giocatori scenderà in campo? State certi che in questa sesta Giornata fioccheranno insoliti zero a zero nelle vostre leghe, gettate allora nella mischia affidabili specialisti ...

Consigli Fantacalcio : i 'campo o panca' della quinta giornata : Da oggi parte la nuova rubrica dedicata ai Consigli pre gara del Fantacalcio: "Campo o Panca" vi accompagna attraverso pericoli, insidie ma anche su possibili expoloit dei giocatori impegnati in ogni ...