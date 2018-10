Fan Bingbing | la famosa attrice cinese | “Mi vergogno di aver evaso il fisco” La somma

ilfattoquotidiano

(Di giovedì 4 ottobre 2018) “Midiil. Per la celebreFanè l’ora del pubblico, planetario, mea culpa. Scomparsa da quasi tre mesi senza lasciare traccia nel suo paese, la star in patriaper decine di film per tv e cinema, ad Hollywood per blockbuster come Iron Man 3 e X-Men: Days of future past, è riapparsa improvvisamente per dichiarare le sua colpevolezza in merito ad un evasione fiscale che secondo le stime più attendibili si aggirerebbe attorno a 128 milioni di dollari. La 37enne divenuta celebre nel 1999 come protagonista della serie tv più vista nel sud-est asiatico My fair princess, si era come dissolta nel nulla il 23 luglio scorso quando aveva postato il suo ultimo messaggio sui social. Poche ore fa, invece, dopo un lungo silenzio che aveva dato adito a speculazioni sulla sua morte come ad una sua richiesta d’asilo agli Stati Uniti, la riemersione ...