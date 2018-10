blogo

: Fabrizio Corona: ' Silvia Provvedi? Avevo paura che mi chiamassero al Gf Vip, per fortuna… - gossipblogit : Fabrizio Corona: ' Silvia Provvedi? Avevo paura che mi chiamassero al Gf Vip, per fortuna… - amicoCelebrity : #FabrizioCorona senza veli, provocazione o svista? :O -

(Di giovedì 4 ottobre 2018), intervistato dal settimanale 'Spy', in edicola questa domani, venerdì 5 ottobre 2018, parla, per la prima volta, della ritrovata serenità familiare con l'ex moglie Nina Moric per il bene del figlio Carlos: Sto ricostruendo il rapporto con lei, anche se non è facile. Per esempio ogni mattina viene a casa mia per preparare la colazione a Carlos e lo aiuta a fare lo zaino per la scuola. E quando lui esce di casa si emoziona sempre. Questi momenti sono tra i più belli che ho vissuto. Nina è ancora innamorata di me, io... Gf Vip 3,rompe il silenzio su: "che mial Gf Vip, per fortuna non l'hanno fatto!" 04 ottobre 2018 19:19.