FABRIZIO COLICA E TOMMY KUTI | GLI SCOPPIATI La strana sauna in Marocco Pechino Express

Pechino Express 2018 : si inizia con due infortuni. FABRIZIO COLICA e Tommy Kuti - rimasti soli - diventano gli Scoppiati : Pechino Express 2018 - Claudio Colica e Mirko Frezza infortunati Che l’Avventura in Africa non sarebbe stata facile, lo si era ipotizzato fin da subito, viste le varie traversie che hanno portato alla creazione del cast definitivo. Ma la prima puntata di Pechino Express 2018 ha tolto ogni dubbio, dal momento che ben due viaggiatori si sono infortunati all’inizio del percorso, costringendo i compagni di squadra a proseguire da ...

Le Coliche di Pechino Express 2018 : FABRIZIO e Claudio Colica : Pechino Express 2018 - Le Coliche Le Coliche , al secolo i fratelli Claudio e Fabrizio Colica , sono approdati a Pechino Express 2018 dopo il forfait di Filippo Magnini, che avrebbe dovuto partecipare in coppia con la sorella. Vista la loro uscita dal cast, la produzione ha deciso di sostituire il loro con un altro “legame di sangue”, inserendo nel gruppo dei viaggiatori i due youtuber. Pechino Express 2018 : Fabrizio e Claudio ...

