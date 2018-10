Fabio Basile non resiste più E di notte la caverna diventa hot

Fabio Basile ha bestemmiato?/ Grande Fratello Vip 2018 - la manager minaccia querele : "Il video? Una montatura" : L'agenzia di Fabio Basile è pronta a dare battaglia per via di quello che è successo in rete con la presunta bestemmia del gieffino: il video è solo una montatura? Ecco la verità(Pubblicato il Wed, 03 Oct 2018 11:18:00 GMT)

GF Vip - Fabio Basile ha bestemmiato? Interviene la manager : Fabio Basile non ha bestemmiato al Grande Fratello Vip: parla la manager Negli ultimi giorni alcuni dei concorrenti della Casa del Grande Fratello Vip e anche della Caverna sono stati accusati dal popolo dei social di aver bestemmiato. In particolare sarebbero due gli inquilini coinvolti: Fabio Basile e Giulia Provvedi. In rete circola un video con la presunta imprecazione dello judoka Fabio Basile, pronunciata dopo la caduta di Lisa Fusco. ...

La storia di Fabio Basile al GF 2018 : la triste confessione : Il passato difficile di Fabio Basile raccontato al Grande Fratello 2018 Fabio Basile del GF 2018 ha un passato difficile. Lo ha raccontato ai suoi compagni d’avventura, mostrando un lato inedito di sé. Tutti lo abbiamo conosciuto come il judoka dal carattere forte e dall’allegria contagiosa, ma ha anche lui dei segreti sul suo passato. […] L'articolo La storia di Fabio Basile al GF 2018: la triste confessione proviene da Gossip ...

“Sta male”. Gf Vip - l’allarme di Fabio Basile arriva dalla casa : È iniziata da pochi giorni l’edizione numero 3 del Grande Fratello Vip e già le sorprese non mancano. Sono cominciate lunedì quando, nel corso delle prima puntata, il 90% degli inquilini è andato in nomination – cosa mai successa nella storia del reality – e continuano adesso con i protagonisti della casa più spiata d’Italia che iniziano a scoprirsi. Se l’attesa, dopo il canna gate dell’Isola dei Famosi, è tutta per Francesco Monte, il ...

Fabio Basile al GF Vip : “Silvia Provvedi ha lo sguardo spento - soffre” : Fabio Basile nota al Grande Fratello Vip una differenza tra Le Donatella: “Silvia Provvedi ha uno sguardo più spento” Fabio Basile al Grande Fratello Vip ne è sicuro, Silvia Provvedi sta soffrendo per qualcosa. Lo sportivo lo rivela alla gemella Giulia, la quale non smentisce queste affermazioni. In particolare, il 24enne rivela di aver trovato […] L'articolo Fabio Basile al GF Vip: “Silvia Provvedi ha lo sguardo spento, ...

Chi è Fabio Basile? Dalla medaglia alle Olimpiadi di Rio 2016 alla casa del Grande Fratello Vip [GALLERY] : Chi è Fabio Basile? Il judoka italiano alla casa del Grande Fratello Vip 2018 Inizia oggi la seconda edizione del Grande Fratello Vip. Diversi concorrenti, già conosciuti nel mondo dello spettacolo, saranno coinquilini nella stessa casa, tra nuovi amori che sbocceranno, litigi in diretta tv e tanto spettacolo. Tra i concorrenti ci sarà anche qualche personaggio del mondo dello sport, come ad esempio il giovane Fabio Basile. Classe ...

Fabio Basile al Grande Fratello Vip 2018 : Fabio Basile C’è un campione olimpico tra i concorrenti della terza edizione del Grande Fratello Vip. Si tratta di Fabio Basile. Grande Fratello Vip 2017: chi è Fabio Basile Fabio Basile è nato il 7 ottobre 1994 a Rivoli, in provincia di Torino. E’ un judoka, medaglia d’oro alle Olimpiadi di Rio 2016, nella categoria 66 kg. Ha avuto la meglio nello scontro finale sul campione del mondo in carica, il sudcoreano An Ba-ul, ...

