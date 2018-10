F1 – Vettel come Mario Kart a Suzuka? La strana strategia di Seb e il dolce pensiero a

F1 – Terzo posto per Vettel a Sochi - Seb racconta il sorpasso di Hamilton : “ecco come ci è riuscito” : Sebastian Vettel parla nel post gara del Gp di Russia: il tedesco della Ferrari commenta la sua prestazione sul circuito di Sochi Lewis Hamilton vince il Gp di Russia, ma ha bisogno della complicità di Valtteri Bottas per farlo. Il finlandese della Mercedes ha ceduto infatti il posto al compagno di box, che ha collezionato al contrario la settantesima vittoria in carriera, mettendo una seria ipoteca sul titolo mondiale piloti. Terzo posto ...

Formula 1 - GP Singapore : Hamilton proprio come Ali - un gancio al Mondiale. Ma Vettel non è ko : E' stato un gancio fortissimo. Non ancora quello del ko ma molto importante. La vittoria di Lewis Hamilton a Singapore, senza dimenticare la superlativa pole position di sabato, sul campionato pesano ...

F1 – La ‘prima’ di Camilleri - l’ad Ferrari in conferenza stampa : “Vettel come Cristiano Ronaldo! Futuro Raikkonen? Vi dirò…” : Quest’oggi a Monza, Louis Camilleri ha tenuto la sua prima conferenza stampa come amministratore delegato della Ferrari: tanti i temi caldi toccati dall’ad della scuderia di Maranello Il nuovo amministratore delegato della Ferrari, Louis Camilleri, ha tenuto quest’oggi la prima conferenza stampa come n°1 della scuderia del Cavallino nella splendida cornice del GP di Monza. Il sostituto del compianto Sergio Marchionne ha ...

Formula1 Camilleri : "Vettel come CR7 - felice di questa Ferrari" : sorrisi - Poi un encomio al pubblico della rossa che ha riempito di passione l'autdromo di Monza: "I tifosi della Ferrari sono i migliori al mondo, non solo qui a Monza e in Italia, ma ovunque: ...

Sebastian Vettel - GP Italia 2018 : “Il vantaggio sulla Mercedes non è ampio come si crede. A Monza ci daranno filo da torcere” : Sebastian Vettel si è presentato decisamente carico ma concentrato al fine settimana del Gran Premio d’Italia 2018 di Formula Uno. Il tedesco, infatti, è sembrato davvero fiducioso e pronto alla battaglia nel corso della conferenza stampa che ha sancito il via ufficiale del weekend di Monza. Dopo la vittoria nel GP del Belgio, poi, il morale dell’ex Red Bull è cambiato rispetto a come lo avevamo lasciato dopo l’Ungheria, ed è ...

Formula 1 Milano Festival - Vettel : Monza è come un campionato : Il Tempio aprirà le porte da domani, consueto programma del week end, Gran Premio d'Italia al via con le parole del giovedì, prima di andare in pista. Fuori dal Tempio c'è lo spettacolo portato a un ...

Gp Belgio - Vettel : 'La macchina non è come vorrei' : È stata una buona giornata, mentre la macchina non è come la vorrei e dobbiamo lavorare ancora un pò'. Questo il giudizio di Sebastian Vettel sulle sue libere in vista del Gran Premio di Formula 1 del ...

Sebastian Vettel : “Ho tutto per vincere come Schumacher” : «Non sono una celebrità, sono solo uno sportivo. E ne sono orgoglioso». Sebastian Vettel ribadisce la sua diversità, in pista e fuori, da Lewis Hamilton. Senza mai citare l’avversario, racconta del suo essere antidivo, dell’idiosincrasia verso i social media, della tabella per recuperare i 24 punti di ritardo in classifica, del nuovo motore che deb...

Sebastian Vettel : "Ho tutto per vincere come Schumacher" : La Formula 1 riparte a Spa dopo la sosta estiva. Il pilota tedesco deve recuperare 24 punti al leader Hamilton: 'Non c'è nulla che la Ferrari non sia in grado di fare' Intervista «Non sono una ...

F1 - Vettel come Schumacher? Il pilota della Ferrari dà una risposta (sincera) all’importante quesito : Sebastian Vettel sfata il paragone con Michael Schumacher e parla della sua carriera in Ferrari ricca di obiettivi ambiziosi Al ritorno dalle vacanze ed in attesa di affrontare un weekend impegnativo, Sabastian Vettel rilascia un’interessante intervista a Formula1.com. Al sito ufficiale dello sport di cui è protagonista, il tedesco della Ferrari svela particolari importanti della sua carriera, in cui un ruolo importante hanno gli ...

Gp d'Ungheria : pole bagnata per Hamilton : 'Come ballare sulle punte'. Vettel quarto : È della Mercedes la prima fila al Gran Premio d'Ungheria . Lewis Hamilton ha conquistato la pole position davanti al compagno di squadra Valtteri Bottas. Terza la Ferrari di Kimi Raikkonen che ha ...

Gp d'Ungheria : pole bagnata per Hamilton : «Come ballare sulle punte». Vettel quarto : È della Mercedes la prima fila al Gran Premio d'Ungheria. Lewis Hamilton ha conquistato la pole position davanti al compagno di squadra Valtteri Bottas. Terza la Ferrari di Kimi Raikkonen...