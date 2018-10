F1 – Verstappen vuole il podio a Suzuka | ma tutto dipende da prove e qualifiche | “vedremo

sportfair

(Di giovedì 4 ottobre 2018) Maxper il diciassettesimo appuntamento del campionato mondiale di Formula Uno: le prime impressioni del pilota dalla Red Bull Maxè approdato adove domenica si svolgerà il diciassettesimo appuntamento del campionato mondiale di Formula Uno. Dopo il quarto piazzamento a Sochi, il pilota olandese parla dei giri che gli hanno permesso di ottenere il posto ai piedi delin Russia e delle sue sensazioni in vista del Gp di Giappone. “Bel giro in testa – ha dichiaratoa Sky F1 ricordando la gara russa – Non mi aspettavo di andare così veloce. È stata una prestazione sorprendente. In Giappone spero in un, ma vedremo come andrà nellelibere e nelle. Vediamo che tempo fa e come va la gara”. L'articolo F1 –il, mada: ...