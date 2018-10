F1 – Hamilton sorpreso dalle recenti prestazioni | “non ci aspettavamo di andare così bene”

sportfair

: RT @Motorsport_IT: #F1 | #Vettel: 'Il sorpasso di #Hamilton? Mi ha sorpreso, non l'avevo visto negli specchietti' #RussianGP #Ferrari https… - bestraider : RT @Motorsport_IT: #F1 | #Vettel: 'Il sorpasso di #Hamilton? Mi ha sorpreso, non l'avevo visto negli specchietti' #RussianGP #Ferrari https… - MauriKart : F1 – Vettel: “Il sorpasso di Hamilton? Mi ha sorpreso, non l’avevo visto negli specchietti” - infoitsport : Vettel: 'Il sorpasso di Hamilton? Mi ha sorpreso, non l'avevo visto negli specchietti' - Formula 1 News -

(Di giovedì 4 ottobre 2018) Lewissereno e motivato a Suzuka: le sensazioni del britannico della Mercedes alla vigilia del Gp del Giappone Niente sosta per i piloti della F1: dopo il Gp della Russia, i campioni delle quattro ruote si sono spostati in Giappone per il 17° appuntamento della stagione 2018. Domenica i corridori si sfideranno sul circuito di Suzuka, dopo 2 importanti giorni di prove e qualifiche. Reduce dalla vittoria di Sochi, Lewisarriva in Giappone sereno e positivo: “non cidi essereveloci come nelle ultime gare, tutto è andato davvero bene era difficile immaginare di miglioraretanto in pochi Gp non ne avevamo la più pallida idea, qui a Suzuka ci aspettiamo di essere sempre lì“, ha dichiarato in conferenza stampa il britannico. “Già a Spa avevamo fatto degli aggiornamenti e anche nell’ultima gara, non si tratta di molti passi ...