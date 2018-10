F1 | GP Giappone 2018 | la Ferrari cerca riscatto ma la Mercedes è volata via Il Cavallino

LIVE GP - Giappone F1 2018 : la diretta web di libere - qualifiche e gara - tempi - foto… - : ... dalle ore 12:00, , mentre sulla destra , PC, o sotto , Smartphone e Tablet, potete seguire il flusso di tweet in diretta, con tutta la cronaca LIVE da Suzuka. Qui sotto i tempi della sessione di ...

F1 - GP Giappone 2018 : la Ferrari correrà con una nuova livrea! Novità su cofano motore e ala posteriore : La Ferrari disputerà il GP del Giappone 2018, in programma nel weekend a Suzuka, con una nuova livrea. Il Cavallino Rampante ha infatti deciso di apportare delle correzioni cromatiche rispetto a quanto siamo soliti vedere, in particolar modo sul cofano motore, sui barge board e sull’ala posteriore. Si tratta di un cambiamento che coincide con l’inizio di una nuova attività della Philip Morris International, uno degli sponsor della ...

Formula 1 - GP Giappone 2018. Sky Spy : la minaccia del ritiro spaventa ancora? : Sembra una partita a poker, in cui ciò che conta davvero è capire se l'avversario sta bluffando o fa sul serio. La storia che da un paio di settimane gira nel paddock di Formula 1 racconta di un punto ...

Formula 1 - GP Giappone 2018. La preview tecnica di Suzuka : Il circuito: tecnico, velocissimo, amato dai piloti Suzuka è sicuramente uno dei tracciati più amati dai piloti e a livello tecnico esalta come pochi l'efficienza aerodinamica delle monoposto. La ...

Formula 1 - GP Giappone 2018. Come arrivano i top team a Suzuka? : Mercedes, leader sia nella classifica costruttori che in quella piloti, arriva in Giappone con tante certezze visti i passi avanti fatti dalla W09 dopo la pausa estiva. I problemi legati alla gestione ...

F1 - GP Giappone 2018 : Sebastian Vettel e Ferrari in cerca della resurrezione a Suzuka. Serve un miracolo? : Il 17° round del Mondiale 2018 di Formula Uno è ormai prossimo e sul tracciato di Suzuka (Giappone) la Ferrari andrà a caccia di riscatto dopo le poco fortunate prestazioni di Singapore e Sochi, da cui il Cavallino Rampante si sarebbe aspettato dei risultati ben diversi. I trionfi di Lewis Hamilton hanno ampliato il distacco di Sebastian Vettel dal britannico: il gap ora è di 50 punti. Quando mancano 5 GP al termine del campionato, è necessario ...

Formula 1 - GP Giappone 2018. Vanzini : "Questa è la F1 - bellezza!" : Mercedes, questa è logica F1! I punti da recuperare per la Ferrari sono 50 nel mondiale piloti e 53 in quello costruttori. La Mercedes che piaccia o no, ha agito a Sochi gestendo la strategia piloti ...

LIVE Italia-Turchia volley femminile - Mondiali 2018 in DIRETTA : trionfo delle azzurre!!! Le ragazze di Mazzanti servono il poker in Giappone : Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE di Italia-Turchia, match valido per i Mondiali 2018 di volley femminile. A Sapporo (Giappone) andrà in scena una partita fondamentale per futuro della nostra Nazionale nella rassegna iridata, un eventuale successo contro le anatoliche ci permetterebbe di sognare concretamente l’accesso alla terza fase della competizione e di lanciarsi con maggiore ottimismo verso le super sfide con Cina, Russia e ...

F1 - GP Giappone 2018 : il calendario del fine settimana. Programma - orari e tv : Il Circus del Mondiale 2018 di Formula Uno torna subito in azione e si va in Giappone, sul celebre tracciato di Suzuka, per il 17° round iridato. Ci si aspetta il solito confronto tra Ferrari e Mercedes con le Frecce d’Argento che, con Lewis Hamilton, sembrano aver cambiato il loro passo e creato un margine importante nei confronti della Rossa. Il trionfo di Sochi del britannico, davanti al compagno di squadra Valtteri Bottas è stato ...

Volley femminile - Mondiali 2018 : la Serbia spazza via il Brasile! Giappone e Olanda vincono in scioltezza : Terza giornata di gare ai Mondiali 2018 di Volley femminile in corso di svolgimento in Giappone. Oggi si sono disputate sei partite, esclusivamente per la Pool A e la Pool D mentre l’Italia ha osservato un turno di riposo. GERMANIA vs ARGENTINA 3-0 (25-21;34-32; 25-18), Pool A a Yokohama Le teutoniche soffrono più del previsto contro la modesta Albiceleste, emblematico il secondo set finito con un vertiginoso 34-32. Alla fine le tedesche ...

Volley femminile - Mondiali 2018 : l’Italia inizia l’avventura in Giappone - esordio da vincere contro la Bulgaria : Giornata di vigilia per l’Italia che si prepara a fare il proprio esordio ai Mondiali 2018 di Volley femminile. Domani (ore 06.40) la nostra Nazionale incomincerà la propria avventura iridata affrontando la Bulgaria a Sapporo (Giappone): si tratta sulla carta di un debutto abbastanza semplice per le azzurre, presentatesi nel Sol Levane per ricoprire il ruolo di outsider, la classica mina vagante che può fare saltare il banco e mettere in ...