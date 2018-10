F1 | Bottas non vuole regali | “aspettarmi una vittoria nelle ultime gare? Se non guido a

F1 - scambio di favori in casa Mercedes? Bottas mette le cose in chiaro : “non voglio vittorie regalate” : Il pilota finlandese ha sottolineato come non abbia intenzione di avere regali dalla Mercedes, preferendo giocarsi la vittoria in pista La vittoria di Lewis Hamilton in Russia ha fatto parecchio discutere, soprattutto per il modo in cui la Mercedes ha permesso al proprio pilota di toccare quota 70 successi in carriera. photo4/Lapresse Il team order imposto a Valtteri Bottas non è piaciuto a tifosi e addetti ai lavori, che hanno puntato il ...

F1 - Bottas annichilito : “non mi aspettavo la chiamata del team - poi all’ultimo giro…” : Il pilota finlandese ha spiegato cosa è successo nel corso del Gp di Sochi, sottolineando come avrebbe preferito vincere la gara Difficile accettare un ordine del genere, soprattutto quando tutto sembra andare per il verso giusto. Valtteri Bottas ha dovuto farlo, cedendo la vittoria a Lewis Hamilton e accontentandosi del secondo posto nel Gp di Sochi. photo4/Lapresse Un colpo difficile da incassare, anche per un pilota glaciale come il ...

F1 - Bottas non si fida della Ferrari : “non hanno svelato il loro potenziale - domani saranno più forti” : Interrogato sui risultati del venerdì di libere, il finlandese ha sottolineato come la Ferrari si sia nascosta soprattutto nel pomeriggio Sensazioni positive per Valtteri Bottas al termine della giornata di libere a Sochi, il finlandese ha concluso in crescendo posizionandosi al secondo posto al termine delle FP2. photo4/Lapresse Secondo il driver della Mercedes però non c’è da fidarsi della Ferrari, nascostasi troppo nel ...

Formula 1 - GP Monza. Wolff : 'Ottima strategia - ma non sacrifichiamo Bottas' : E capiamo il momento difficile di oggi - ha aggiunto successivamente sempre a Sky Sport F1 HD -. Abbiamo fatto un primo e un terzo posto e parlaimo di ordine di scuderia. Ma non è il momento giusto, ...

F1 - Bottas non si arrende : “ho avuto problemi di bloccaggio - ma il week-end non è finito” : Il pilota finlandese della Mercedes svela di aver avuto problemi nel corso delle qualifiche, concluse al quarto posto Prima fila tutta Ferrari nel Gp d’Italia. Sul circuito di Monza è Kimi Raikkonen a firmare il giro più veloce, 1’19”119, davanti al compagno di scuderia Sebastian Vettel. Seconda fila per le Mercedes di Lewis Hamilton e Valtteri Bottas, con quest’ultimo mai riuscito ad avvicinarsi ai top three: ...

F1 – Bottas graziato ancora : il finlandese colpisce Sirotkin a Spa - la penalità non ‘sfiora’ Valtteri : Valtteri Bottas penalizzato di 5 secondi dopo la gara per il contatto con Sirotkin: il finlandese mantiene la quarta posizione Nella concitazione della gara di Spa, valida per il tredicesimo appuntamento con il campionato mondiale di Formula Uno, Valtteri Bottas è giunto quarto sul traguardo, dopo una rimonta pazzesca dall’ultima posizione. Il finlandese partito dall’ultima casella in griglia, a seguito di una penalizzazione ...

F1 – Non solo Bottas - anche la Ferrari verso una penalizzazione a Spa : Kimi Raikkonen rischia una penalizzazione di 10 posizioni in griglia di partenza a Spa: i dettagli Le monoposto della F1 stanno per tornare in pista, dopo tre settimane di pausa estiva, per la prima sessione di prove libere del Gp del Belgio. Si è tanto parlato delle novità della Ferrari per il circuito di Spa-Francorchamps, tra parti nuove e un motore nuovo di zecca. E’ proprio quest’ultimo che potrebbe creare qualche problema ...

Formula 1 - GP Ungheria. Bottas su Twitter : 'Non mi sento uno scudiero e mi fido del team' : Se ho bisogno di una svolta? Ho bisogno di pausa, di andarmene a casa e di non pensare per un po' a questo sport, poi si vedrà", ha detto a Sky Sport F1. Con il tedesco della Ferrari c'è stato un ...

F1 – Vettel ‘perdona’ Bottas dopo il contatto in Ungheria : “non lo biasimo - ecco perchè” : Niente critiche e ‘punture’: Vettel non punta il dito contro Bottas dopo il contatto al Gp d’Ungheria, le parole del ferrarista Positivo secondo posto per Sebastian Vettel al Gp d’Ungheria: il tedesco della Ferrari, partito dalla quarta posizione in griglia di partenza, è riuscito a chiudere la sua corsa all’Hungaroring alle spalle solo di Lewis Hamilton, davanti al suo compagno di squadra Kimi ...

F1 – Da secondo a quarto in un attimo - Bottas polemico dopo i due incidenti all’Hungaroring : “Vettel non mi ha dato spazio” : Valtteri Bottas dice la sua sugli incidenti di cui si è reso protagonista prima con Vettel e poi con Ricciardo, durante gli ultimi giri del Gp d’Ungheria Lewis Hamilton gestisce il passo nel Gp d’Ungheria e si consacra vincitore del dodicesimo round del campionato mondiale di Formula Uno. Il britannico si porta a +24 dal diretto rivale in classifica piloti, Sebastian Vettel, che giunge secondo sul traguardo dell’Hungaroring. Dietro i ...

F1 – Bottas scontento ma non troppo in Ungheria : “Lewis mi ha superato - ma le Ferrari sono dietro” : Valtteri Bottas e il secondo posto in qualifica al Gp d’Ungheria: le sensazioni del finlandese della Mercedes in conferenza stampa E’ Lewis Hamilton il poleman del Gp d’Ungheria: sotto la pioggia, il britannico della Mercedes è riuscito ad avere la meglio sui suoi rivali, beffando sul finale il suo compagno di squadra, Valtteri Bottas, che si deve accontentare della seconda posizione in griglia di partenza, davanti al ...

Formula 1 - GP Ungheria - Bottas non si fida della Mercedes : 'Su queste piste non è forte' : È stata una conferenza stampa diversa dal solito quella che ha preceduto il weekend dedicato al Gran Premio d'Ungheria di Formula 1. Dinanzi ai giornalisti, infatti, non si è presentata la Ferrari che, dopo aver ottenuto il beneplacito da parte della FIA, ha scelto la via del silenzio in segno di lutto per la morte dell'ex presidente Sergio Marchionne. Dunque, assenza giustificata per Kimi Raikkonen in sala stampa, annullamento dell'incontro di ...