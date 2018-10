EZ-ULTIMO by Renault | il futuro in una concept

Renault Ez-ULTIMO : il robot-veicolo che apre la strada ad un servizio di mobilità premium [GALLERY] : Ez-Ultimo apre la strada a viaggi premium per tutti, on demand, che potranno durare un’ora o una giornata. “Lounge mobile individuale”, Ez-Ultimo è in grado di estendere l’esperienza di lusso offerta da alberghi, resort o compagnie aeree Oggi il Gruppo Renault ha svelato al Salone dell’Auto di Parigi il concept Ez-Ultimo, una soluzione di mobilità autonoma, elettrica, connessa e condivisa, che offre un’esperienza di viaggio premium. ...