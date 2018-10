Europa League Milan-Olympiakos 3-1 | il tabellino

Pagelle/ Eintracht Lazio : i voti della partita (Europa League gruppo H - primo tempo) : Le Pagelle di Eintracht Lazio: i voti della partita che si è giocata nel gruppo H di Europa League (seconda giornata), i giudizi a tutti i calciatori impegnati sul terreno di gioco(Pubblicato il Thu, 04 Oct 2018 22:05:00 GMT)

Europa League - Milan-Olympiacos 3-1 : in gol Guerrero - Cutrone - 2 - e Higuain : L'esame di greco è quello più tosto per definizione: il Milan lo soffre per un'ora abbondante, intravvede una bocciatura, poi si alza dal banco e sfodera una prova di maturità da applausi. Nove minuti ...

Europa League - Lipsia e Salisburgo tris a braccetto. Vincono Betis e Arsenal : Si apre la seconda giornata di Europa League. Nel girone del Milan, il Betis vince contro il Dudelange e si porta al secondo posto con 4 punti, a -2 dai rossoneri. Successo in terra azera per l'...

Eintracht Francoforte-Lazio 2-1 : risultato e cronaca in diretta live - Europa League 2018/2019 : Eintracht-Lazio, Europa League 2018/2019: cronaca in diretta live con formazione ufficiali, risultato, pagelle, tabellino e sintesi.

Il Milan vola in Europa League : doppio Cutrone e Higuain - Olympiacos ko : Un intero primo tempo a remare contro i mulini a vento, dopo il gol preso a freddo da Guerrero al 14' . Il Milan , contro l' Olympiacos , nella seconda giornata di Europa League , sembrava avviato ...

Eintracht Francoforte-Lazio 1-0 : risultato e cronaca in diretta live - Europa League 2018/2019 : Eintracht-Lazio, Europa League 2018/2019: cronaca in diretta live con formazione ufficiali, risultato, pagelle, tabellino e sintesi.

Europa League 2018-2019 - Milan-Olympiacos 3-1 : Cutrone e Higuain in dieci minuti tirano fuori i rossoneri dalle difficoltà : Seconda vittoria in Europa League per il Milan, che batte l’Olympiacos a San Siro per 3-1. I gol sono stati realizzati da Guerrero al 13° minuto, da Cutrone al 69°, da Higuain al 75° e ancora da Cutrone al 78°. Con questo successo, i rossoneri si portano a quota 6 punti nel girone F, rimanendo soli al comando. E dire che la formazione allenata da Rino Gattuso era stata in difficoltà per una buona parte del primo tempo, prima di prendere ...

Europa League : Milan-Olympiacos 3-1 : ANSA, - ROMA, 4 OTT - Il Milan soffre per un tempo in casa contro l'Olympiacos, nella seconda partita del Girone F dell'Europa League di calcio, poi ribalta il gol realizzato al 14' da Guerrero. Nella ...

Eintracht Francoforte-Lazio 0-0 : risultato e cronaca in diretta live - Europa League 2018/2019 : Eintracht-Lazio, Europa League 2018/2019: cronaca in diretta live con formazione ufficiali, risultato, pagelle, tabellino e sintesi.

PAGELLE / Milan Olympiacos (3-1) : i voti della partita (Europa League gruppo F) : Le PAGELLE di Milan Olympiacos: i voti della partita di Europa League, vinta dai rossoneri per 3-1. Sotto nel primo tempo, il Diavolo rimonta con la doppietta di Cutrone e il gol di Higuain(Pubblicato il Thu, 04 Oct 2018 20:59:00 GMT)

Risultati Europa League - dominio dell’Arsenal : colpo grosso del Lipsia - bene il Betis : Risultati Europa League – Non solo il Milan in campo, la squadra di Gennaro Gattuso protagonista di una grande rimonta nella gara di Europa League contro l’Olympiakos, rossoneri trascinati dal solito Gonzalo Higuain. Tutto facile per l’Arsenal che ha vinto nettamente sul campo del Qarabag, in campo anche l’ex Sampdoria Torreira, vittoria casalinga per il Betis che ha avuto la meglio del Dudelange. Fa la voce grossa ...

Europa League - grande reazione del Milan : Olympiacos battuto 3-1 : 1/34 Spada/LaPresse ...

Europa League - Eintracht Francoforte-Lazio : le formazioni ufficiali : Seconda giornata di Europa League: ecco le formazioni ufficiali di Eintracht Francoforte-Lazio. Eintracht Francoforte (4-4-2): Trapp; Da Costa, Hasebe, Russ, Falette; Gacinovic, De Guzman, Torro, Kostic; Haller, Jovic. Allenatore: Hutter Lazio (3-5-1-1): Proto; Wallace, Acerbi, Luis Felipe; Basta, Parolo, Leiva, Milinkovic-Savic, Durmisi; Correa; Immobile. Allenatore: Simone Inzaghi SCARICA GRATIS L’APP DI CALCIOWEB PER ESSERE SEMPRE ...

VIDEO Milan-Olympiacos 3-1 - Highlights Europa League : sintesi - azioni salienti e gol. Cutrone ed Higuain ribaltano gli ellenici : Il Milan rimonta l’Olympiacos e vince per 3-1 nella seconda giornata di Europa League, rimanendo in vetta al Girone F a punteggio pieno. Al vantaggio di Guerrero nel primo tempo hanno risposto nella ripresa Cutrone, Higuain, ed ancora Cutrone. Di seguito le immagini delle reti della sfida di questa sera. IL VANTAGGIO ELLENICO ⚽️ #Milan 0:1 #Olympiakos | Europa League | Day 2 | Goal #Miguel #Guerrero, 14#MILOLYvia ...