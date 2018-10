: It's time for Europa League! ? È tempo di Europa League! ? #UEL #MilanOlympiacos - acmilan : It's time for Europa League! ? È tempo di Europa League! ? #UEL #MilanOlympiacos - Eurosport_IT : 'Ma me la stai gufando?' ?????? Gattuso-show in conferenza stampa ?????? - Gazzetta_it : #ChampionsLeague: italiane, quattro su quattro! Non succedeva dal 2005 -

a punteggio pieno in, ma quanta fatica per battere al Meazza (3-1) l', molto più di quanto dica il punteggio. I greci infatti passano in vantaggio al 14' con un colpo di testa di Guerrero e resistono a lungo agli attacchi rossoneri, poco incisivi per tutto il primo tempo. Nella ripresa Suso molto attivo, ma non punge. Poi i cambi decisivi di Gattuso: entrano Cutrone e Calhanoglu e la musica cambia. L'attaccante pareggia di testa (70'),ilsi scuote.A segno Higuain (76') e ancora Cutrone(79')(Di giovedì 4 ottobre 2018)