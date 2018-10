Euro in calo a 1 | 1479 dollari

Il governo cambia le stime del Def : in calo nel 2020 e 2021. 20 miliardi di Euro per le misure inserite nella manovra : Annunciato un fondo unico per le misure che Lega e Movimento 5 stelle hanno confermato essere la riforma della legge Fornero, Flat tax e Reddito di cittadinanza -

Future Eurostoxx - avvio in netto calo dopo parole di Jerome Powell : Ieri sera infatti il capo della Fed, Jerome Powell, ha dichiarato che i tassi di interesse potrebbero salire anche oltre l'area neutra, quella che tiene l'economia sul giusto sentiero di espansione, ...

Eurozona - vendite al dettaglio ancora in calo e sotto attese : ancora sotto attese il settore retail dell'Eurozona ad agosto. Secondo l'Eurostat, le vendite al dettaglio sono diminuite dello 0,2% su base mensile dopo il calo ancor più sostenuto, dello 0,6%, ...

Spread oggi a 300 - Euro in calo. Costa sta succedendo e cosa rischiamo : La manovra fiscale del governo italiano è solo nella fase progettuale della Nota di aggiornamento – non si è ancora concretizzata – ma lo Spread sale e l’euro continua a indebolirsi. Per la quinta seduta consecutiva la moneta unica perde nei confronti del dollaro toccando quota 1,15 e limando i minimi di agosto mentre lo Spread, che ieri ha chiuso a 283, si muove in area 300. La fiammata dei rendimenti sui titoli di Stato ...

Spread tocca quota 300 punti - l'Euro in calo Borghi : uscire da moneta unica aiuterebbe Di Maio : "Rimarremo in Ue ed Euro" : Il vicepremier tiene il punto sul Def: "Non si torna indietro, domani alle Camere", ma prova anche a fare a fare il pompiere e a calmare i mercati ma le parole delpresidente della Commissione bilancio della Camera, il leghista Borghi, non lo aiutano: euro in forte calo e lo Spread vola a quota 300 per poi ripiegare

Manovra : l’Italia supera il primo“test”! Spread in calo - e Borsa migliore in Europa : Manovra: l’Italia supera il primo“test”! Spread in calo, e Borsa migliore in Europa Un rialzo a 272 punti e poi una retromarcia a 261 per lo Spread tra Bund tedeschi e Btp italiani. Un calo in apertura e poi un rimbalzo fino al più 1 per cento a Piazza Affari. Se alla riapertura dei mercati qualcuno si aspettava una bufera, di sicuro non è questo il giorno. Il mondo finanziario internazionale, dopo il nervosismo di venerdì, sembra come minimo in ...

Borsa : Europa in calo con Ny - Milano -3 - 9% : ANSA, - Milano, 28 SET - Le Borse europee proseguono in rosso dopo l'apertura negativa di Wall Street mentre Milano si conferma in caduta libera come reazione alla manovra economica del governo Lega-...

Eurostat : in Italia calo domande asilo dei migranti - record in Europa : Nel secondo trimestre del 2018 in Italia ci sono state 20.500 richieste di asilo in meno rispetto allo stesso periodo del 2017, e 4.500 in meno rispetto al primo trimestre 2018: sono entrambi numeri ...

Yen - settimana blanda e calo contro Euro e dollaro : E' proseguita anche questa settimana la svalutazione dello Yen giapponese, che ha perso terreno sia contro l'euro che (sia pur di poco) contro il dollaro. Dati macro del GiapponeL'evento clou degli ultimi giorni è stato il rilascio dei dati sull'inflazione nipponica. Si è trattato di un report sostanzialmente in linea con le aspettative. L’inflazione generale è andata oltre le previsioni degli analisti, visto che è salita all’1,3% annuo contro ...

Migranti - il calo degli sbarchi fa risparmiare un milione di Euro : Studio Ispi-Cesvi: dal 2019 sarà di 1,9 per la riduzione delle spese sanitarie e di accoglienza (13mila euro l'anno). Ma il raddoppio della spesa per l'integrazione farebbe aumentare il Pil della Ue dello 0,6-1,5 per cento.

Caldo record in Europa - la “bolla di calore” è già sul Continente : +32°C a Madrid - +30°C a Parigi - +28°C a Berlino - +27°C a Vienna - +26°C a Londra [DATI] : E’ iniziata nelle scorse ore l’eccezionale ondata di Caldo che per tutta la settimana infuocherà l’Europa con temperature senza precedenti nella storia della seconda metà di Settembre: la vampata di calore sta risalendo il Continente da Sud/Ovest e nella giornata di ieri, Lunedì 17 Settembre, le temperature massime hanno già raggiunto valori notevolissimi soprattutto in Spagna e Francia. In Spagna abbiamo avuto infatti +36°C a ...

Borse Europee : chiudono in calo - Milano in controtendenza; spread in calo a 241 punti : Le tensioni commerciali tra Stati Uniti e Cina preoccupano gli investitori, soprattutto alla luce delle nuove indiscrezioni secondo cui Trump annuncerà ulteriori dazi sui prodotti cinesi per 200 ...

Eurozona - industria luglio segna primo calo annuo da 2 anni -0 - 1% : Roma, 12 set., askanews, - Nuova e netta contrazione della produzione dell'industria nell'area euro. A luglio ha registrato un calo dello 0,8 per cento rispetto al mese precedente, una diminuzione ...