Eni in Africa per lo sviluppo sostenibile

Così Eni e Undp coopereranno per sostenere sviluppo sostEnibile in Africa : Eni e Undp , United Nations Development Programme, coopereranno per migliorare l'accessibilità a un'energia sostenibile in Africa e per contribuire al raggiungimento dei Sustainable Development Goals ,...

Eni : con Undp per lo sviluppo sostEnibile in Africa : Secondo l’accordo, Eni svilupperà iniziative di business per incrementare l’accesso all’energia pulita nel continente e Undp utilizzerà la sua estesa rete di contatti in più di 170 paesi per promuovere un quadro favorevole alla messa in atto del partenariato e per valutarne l’impatto di sostenibilità sulle comunità locali. Angola, Congo, Costa d’Avorio, Egitto, Gabon, Ghana, Kenya, Mozambico, Nigeria e Tanzania sono ...

Meteo weekend 15/16 settembre : torna il caldo africano fra sabato e domEnica : Nella giornata di oggi infiltrazioni di correnti più fresche di origine atlantica da nord ovest scalfiranno l'anticiclone che insiste da molti giorni sul Belpaese. Questo porterà ad un progressivo peggioramento delle condizioni Meteo a partire da rovesci a carattere temporalesco che stanno già insistendo in queste ore sui rilievi montuosi del centro-nord. Il maltempo si estenderà in serata all'arco alpino fino ad estendersi alle pianure di ...

Gran Bretagna - vaiolo delle scimmie / Rischio contagio per 50 persone - malattia provEniente dall'Africa : A Rischio contagio 50 persone in Gran Bretagna per il proliferare del vaiolo delle scimmie. È stato lanciato l'allarme, la malattia proviene dall'Africa e rischia di creare problemi seri.(Pubblicato il Sun, 09 Sep 2018 21:39:00 GMT)

Una campagna di 5 anni "per lo sviluppo sostEnibile dell'Africa e a salvaguardia del creato" : Per noi la presenza di giovani cattolici nel mondo è fondamentale per creare pace, giustizia sociale ma, come si può immaginare, la realtà africana è molto variegata e presenta contesti assai diversi.

Ibrahim e il viaggio al contrario in Africa : 'Ai miei fratelli dico - non vEnite in Italia' : In un periodo in cui l'immigrazione dall'Africa verso l'Europa è uno dei temi più scottanti [VIDEO] nell'ambito socio-politico, fa certamente notizia la decisione di Ibrahim Coulibaly, il quale ha deciso di effettuare un viaggio al contrario, lasciando l'Italia per giungere nel continente Africano per informare i suoi connazionali sulle condizioni difficili in cui versano i migranti nei vari Paesi europei. Il trentaduenne è un mediatore ...

Il viaggio 'al contrario' di Ibrahim : 'In Africa per dire ai miei fratelli di non vEnire in Italia' : Un viaggio 'al contrario' per convincere i suoi connazionali Africani a non abbandonare la propria terra alla volta dell'Italia e dell'Europa. E' l'impresa di Ibrahim Coulibaly, 32enne mediatore ...

Il viaggio 'al contrario' di Ibrahim : 'In Africa per dire ai miei fratelli di non vEnire in Italia' : Un viaggio 'al contrario' per convincere i suoi connazionali Africani a non abbandonare la propria terra alla volta dell'Italia e dell'Europa. E' l'impresa di Ibrahim Coulibaly, 32enne mediatore ...

L'appello dell'imprenditore senegalese : "Africani non vEnite in Italia" : "Fratelli, non venite in Europa, qui per voi non c"è futuro, restate in Africa, costruite voi il futuro del continente nero". A dirlo è Momar Nate Lo, immigrato senegalese di 42 anni che in Italia è diventato imprenditore di se stesso. Imbianchino e cartongessista, da Pontedera si rivolge ai suoi connazionali invitandoli a rimanere in Senegal, visto che nel nostro Paese "non c"è lavoro e se sei immigrato è ancora più difficile: il clima di ...

Ondata di caldo africano - bollino rosso fino a domEnica da sud a nord : bollino rosso fino a domenica con alta possibilità di superare le temperature record mai registrate in Europa. Il primo weekend di esodo agostano sarà caratterizzato da condizioni meteo estreme per la ...

Ondata di caldo africano - bollino rosso fino a domEnica da sud a nord : Il primo esodo agostano accompagnato da un'allerta della protezione civile per temperature record e forti temporali e grandinare