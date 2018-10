Eintracht-Lazio | Inzaghi | “Partita chiusa dall’arbitro Ora ripartiamo”

Calcio - Europa League 2018-2019 : Eintracht Francoforte-Lazio 4-1. Biancocelesti dominati - espulsi Basta e Correa : Serata europea da dimenticare per la Lazio, che viene travolta per 4-1 dall’Eintracht Francoforte nella seconda giornata dell’Europa League: in Germania i Biancocelesti chiudono in nove contro undici per le espulsioni di Basta e Correa. In gol Parolo (momentaneo 1-1), doppietta di Da Costa, Kostic e Jovic. Nel primo tempo vantaggio lampo dei padroni di casa, al 4′ su corner irrompe nel cuore dell’area di rigore Da Costa ...

Europa League - Eintracht-Lazio 4-1 ma Inzaghi sicuro : “Passeremo il girone” : LAZIO – Dopo i 3 gol subiti nel derby, arriva il poker incassato in Germania. Per la Lazio sono giorni difficili, e i segnali che arrivano dal campo sono poco rassicuranti per mister Inzaghi. La sua squadra crolla in casa del Francoforte, va sotto in avvio, la pareggia ma alla fine, complici anche le due […] L'articolo Europa League, Eintracht-Lazio 4-1 ma Inzaghi sicuro: “Passeremo il girone” proviene da Serie A News ...

Eintracht-Lazio 4-1 : serata da dimenticare - espulsi Basta e Correa : La Lazio non si rialza in Europa League. Le scorie dello scivolone nel derby si fanno sentire a Francoforte. L'Eintracht si impone per 4-1, sfruttando le indecisioni difensive della squadra di Inzaghi ...

Eintracht-Lazio 3-1 La Diretta Espulsi Basta e Correa : Pur avendo ottenuto i tre punti, la Lazio di Simone Inzaghi non ha pienamente convinto con l'Apollon Limassol, imponendosi alla fine con un risicato 2-1 contro i ciprioti. In questa seconda sfida, i ...

VIDEO Eintracht Francoforte-Lazio 4-1 - Highlights Europa League : sintesi - azioni salienti e gol. Gara da dimenticare per i biancocelesti : Serata da incubo per la Lazio, che viene travolta per 4-1 dall’Eintracht Francoforte nella Gara valida per la seconda giornata dell’Europa League di calcio. Non basta il momentaneo pari di Parolo, le reti di Da Costa (doppietta), Kostic e Jovic piegano i biancocelesti. Espulsi Basta e Correa. IL VANTAGGIO DI DA COSTA Se adelanta el Eintracht con este gol de Da Costa, le toca remar a la Lazio pic.twitter.com/57gZsFuyjH — La Voz ...

Eintracht-Lazio 4-1 - le pagelle di CalcioWeb : pagelle Eintracht-Lazio – La Lazio incassa la seconda sconfitta consecutiva, la prima in Europa League, manifestando grande instabilità mentale che costa due rossi. Tra i biancocelesti, serata nerissima di Basta; nell’Eintracht, Haller è imprendibile. Lazio (3-5-1-1) Proto 6 – Incolpevole sui gol dell’Eintracht. La difesa lo lascia in balia degli attaccanti tedeschi. Wallace 5 – Fa scorrere sciaguratamente il ...

Eintracht-Lazio 4-1 : crollo biancoceleste - espulsi Basta e Correa : La Lazio perde per 1-3 a Francoforte contro l'Eintracht. A segno da Costa, Parolo, Kostic e Jovic. espulsi Basta e Correa. LEGGI LA CRONACA

Eintracht Francoforte-Lazio 3-1 LIVE : risultato in diretta. Espulsi Basta e Correa - tris di Jovic al 52' : Entra Ante Rebic, il vice campione del mondo con la Croazia 22:23 4 ott 64' - CAMBIO LAZIO . Berisha sostituisce Milinkovic-Savic. E' il secondo cambio per Simone Inzaghi dopo quello forzato che ha ...

Europa League - Eintracht-Lazio 4-1 : 22.56 Serataccia per la Lazio a Francoforte. Perde 4-1 chiudendo in nove. Partenza sprint dei tedeschi che al 4' passano con Da Costa,lasciato libero su corner. Lazio brava a scuotersi. Al 23' azione in velocità Immobile-Correa con assist per il pari di Parolo. Al 28', però, un errore in copertura innesca l' azione che porta al nuovo vantaggio vantaggio firmato Kostic. Ingenuità di Basta nel recupero, secondo giallo. Al 52' Jovic fa tris e ...

