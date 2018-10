Eintracht-Lazio 4-1 | le pagelle di CalcioWeb

calcioweb.eu

(Di giovedì 4 ottobre 2018)– Laincassa la seconda sconfitta consecutiva, la prima in Europa League, manifestando grande instabilità mentale che costa due rossi. Tra i biancocelesti, serata nerissima di Basta; nell’, Haller è imprendibile.(3-5-1-1) Proto 6 – Incolpevole sui gol dell’. La difesa lo lascia in balia degli attaccanti tedeschi. Wallace 5 – Fa scorrere sciaguratamente il pallone nell’azione del 2-1, aprendo la porta ad Haller, che non vede praticamente mai. Acerbi 5 – Si precipita su Haller lasciando una prateria alle sue spalle di cui approfittano i tedeschi segnando il terzo gol. Non è impeccabile neanche in impostazione. Luiz Felipe 5,5 – Dietro, è quello che ne combina meno di tutti. Non basta, però, per la sufficienza. Basta 4 – Molle, si fa ammonire alla mezz’ora e va in ...