Eintracht Francoforte-Lazio | DIRETTA LIVE | le formazioni ufficiali

Eintracht Francoforte-Lazio : formazioni ufficiali e partita in diretta live - Europa League 2018/2019 : Eintracht-Lazio, Europa League 2018/2019: cronaca in diretta live con formazione ufficiali, risultato, pagelle, tabellino e sintesi.

Russ e Acerbi - in campo dopo aver sconfitto il tumore : sfida speciale in Eintracht Francoforte-Lazio : Entrambi i giocatori hanno sconfitto il tumore ai testicoli, domani si ritroveranno in campo nella seconda giornata di Europa League Entrambi hanno vinto la partita più difficile, sconfiggendo un tumore ai testicoli che avrebbe potuto mettere a repentaglio non solo la carriera, ma anche la vita. Marco Russ e Francesco Acerbi invece non solo ne sono usciti alla grande, ma sono tornati a giocare anche ad altissimi livelli. Lapresse Domani ...