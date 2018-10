Ecco Google Drive con il nuovo Material Theme

Strade riscaldate - edifici impermeabili e marciapiedi illuminati grazie ai dati meteo : Ecco come Google vuole trasformare il cuore di Toronto nella città-modello della tecnologia del futuro : Strade riscaldate che scioglieranno il ghiaccio e la neve al contatto. Sensori che controlleranno il traffico e proteggeranno i pedoni. Navette a guida automatica che trasporteranno le persone alle loro abitazioni. È questo, per sommi capi, il progetto con cui Alphabet, società madre di Google, intende trasformare una parte degradata del lungomare di Toronto in quella che potrebbe essere la comunità più controllata della storia per “ridefinire ...

Ecco come seguire l’evento Made by Google 2018 - con il commento in italiano : A una settimana da Made by Google 2018, nel corso del quale saranno presentati i Pixel di terza generazione e altro hardware, Google attiva il flusso video dell'evento. L'articolo Ecco come seguire l’evento Made by Google 2018, con il commento in italiano proviene da TuttoAndroid.

Ecco la guida Google per annullare gli abbonamenti inutili su YouTube e Play Music : Google ha pubblicato una guida che spiega come annullare gli abbonamenti "inutili" ai propri servizi di streaming audio e video. L'articolo Ecco la guida Google per annullare gli abbonamenti inutili su YouTube e Play Music proviene da TuttoAndroid.

Festa dei nonni : Ecco il dolcissimo doodle che Google dedica ai nostri Angeli Custodi : Anche Google ha voluto celebrare oggi, 2 ottobre 2018, la Festa dei nonni: un dolcissimo doodle ci ricorda il legame unico che lega i nonni ai nipoti ed in generale l’importante ruolo che rivestono nella società. La ricorrenza è stata introdotta in Italia nel 2005 per sottolineare “l’importanza del ruolo svolto dai nonni all’interno delle famiglie e della società in generale“. La data del 2 ottobre è stata scelta ...

Google vi aiuta a organizzare i vostri viaggi : Ecco le ultime novità di Google Trips : viaggiare è un’esperienza molto interessante e sono sempre più numerosi i viaggiatori che decidono di utilizzare lo smartphone per organizzare il proprio viaggio. […] L'articolo Google vi aiuta a organizzare i vostri viaggi: ecco le ultime novità di Google Trips proviene da TuttoAndroid.

Ecco come potrebbe essere il display con notch di Google Pixel 3 XL : Un utente Reddit ha ordinato una protezione per lo schermo di Google Pixel 3 XL e con una serie di foto ha mostrato tale accessorio appoggiato sul Pixel 2 XL L'articolo Ecco come potrebbe essere il display con notch di Google Pixel 3 XL proviene da TuttoAndroid.

Google compie 20 anni - Ecco il doodle animato : l 27 settembre del 1998 Larry Page e Sergey Brin, allora studenti di Stanford, hanno lanciato il motore di ricerca online

Google compie 20 anni : Ecco il doodle per il suo compleanno! [VIDEO] : Buon compleanno Google, oggi compie 20 anni: tanto è trascorso da quel 27 settembre 1998 in cui il noto motore di ricerca, che oggi è diventato molto di più, vedeva la luce in un garage della California, grazie al lungimirante lavoro di Larry Page e Sergey Brin. Il termine “Google” deriva da “googol“, utilizzato in matematica per indicare il numero 1 seguito da cento zeri. Per l’occasione, come ogni anno, anche oggi ...

La Pixel Stand si mostra in un’immagine - Ecco il caricatore wireless dei Google Pixel 3 : La ricarica wireless è ormai una costante tra i top di gamma usciti negli ultimi tempi, e anche Google non vuole essere da meno. Infatti si vocifera che alla presentazione del 9 ottobre, dove vedranno la luce i nuovi Pixel 3, verrà presentata anche la Pixel Stand, cioè il caricatore wireless specifico per i nuovi Pixel. L’immagine ritrae la Pixel Stand da sotto, e ci fa vedere come la base sia arancione, un po’ come anche in altri ...

Ecco il presunto Pixel Stand - il caricabatterie wireless per i Google Pixel 3 : Google Pixel 3 e Pixel 3 XL saranno presentati il 9 ottobre, e insieme ad essi dovrebbe arrivare Google Pixel Stand: Ecco un primo render stampa non ufficiale della nuova base per la ricarica wireless. L'articolo Ecco il presunto Pixel Stand, il caricabatterie wireless per i Google Pixel 3 proviene da TuttoAndroid.

Ecco cosa si nasconde dietro alcune delle novità di Google Chrome 69 : Scopriamo insieme cosa si nasconde dietro ad alcune delle novità di Google Chrome 69, versione rilasciata per festeggiare il decimo compleanno del browser L'articolo Ecco cosa si nasconde dietro alcune delle novità di Google Chrome 69 proviene da TuttoAndroid.

Google Pixel 3 e Pixel 3 XL non hanno più segreti : Eccoli in tanti render stampa : Dopo quelli di Huawei Mate 20 Pro, ecco u render stampa ufficiali di Google Pixel 3 e Google Pixel 3 XL, ancora una volta grazie a Roland Quandt. L'articolo Google Pixel 3 e Pixel 3 XL non hanno più segreti: eccoli in tanti render stampa proviene da TuttoAndroid.

Equinozio d’Autunno 2018 : Ecco il doodle di Google per la nuova stagione astronomica : Anche Google celebra la nuova stagione: nella pagina principale del popolare motore di ricerca è comparso, un po’ in anticipo, il doodle che simboleggia l’Equinozio d’Autunno. Il 23 settembre, inizia infatti l’autunno astronomico: precisamente alle 01:54 UTC, 03:54 ora italiana, inizia ufficialmente la nuova stagione. Perché il 23 settembre e non il 21? Generalmente l’Equinozio di autunno si verifica tra il 21 e il ...

Ecco le ultime novità in arrivo su Google Chrome : Il team di Google Chrome ha introdotto una nuova funzionalità che mira a rendere più piacevole la ricerca di una nuova pagina Web L'articolo Ecco le ultime novità in arrivo su Google Chrome proviene da TuttoAndroid.