Ecclestone | la Ferrari è troppo italiana! Arrivabene | Io resto a Maranello

F1 - Ecclestone e quella frecciata alla Ferrari : “i motivi della crisi? E’ troppo italiana” : L’ex boss della Formula 1 ha parlato del momento di crisi della Ferrari , indicando secondo lui il motivo di questa situazione Bernie Ecclestone non perde occasione per pungere la Ferrari , mettendo il coltello nella piaga apertasi da tre gare a questa parte. L’ex boss della Formula 1 ha provato ad individuare il problema che affligge la Rossa, ricercandolo nella troppa italianità della squadra di ...

F1 - Bernie Ecclestone punge la Ferrari : “con Schumacher certe cose non sarebbero capitate” : L’ex patron del circus ha parlato della situazione in casa Ferrari , lanciando velenose frecciatine anche ad Arrivabene Ha lasciato il circus ormai da un po’, ma Bernie Ecclestone trova sempre il tempo per parlare di Formula 1. Mister E ha concesso un’intervista al quotidiano svizzero Blick, soffermandosi sulla situazione in casa Ferrari . L’errore di Singapore ha senza dubbio abbassato le possibilità di titolo per la ...

F1 - Ecclestone sicuro : “Verstappen in Ferrari o Mercedes? C’è qualcuno che non lo vorrebbe” : Intervistato da Nico Rosberg, l’ex proprietario del circus si è soffermato su Verstappen e sul suo possibile passaggio in Ferrari o Mercedes Ha lasciato il circus ormai da un po’, ma Bernie Ecclestone trova sempre il tempo per parlare di Formula 1. Mister E ha concesso un’intervista pubblicata poi sul podcast di Nico Rosberg, Beyond the Victory, soffermandosi su quello che potrebbe essere il futuro di Max Verstappen. AFP ...