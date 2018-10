E' successo in tv | 4 ottobre 2006 - Simona Ventura vs Madre di Domiziana Giordano

Migranti - cosa è successo nel naufragio del 3 ottobre 2013 : In occasione della "Giornata nazionale in memoria delle vittime dell'immigrazione", alla marcia di Lampedusa per commemorare le 368 vittime del naufragio di 5 anni fa, non era presente nessun rappresentante del governo. Il sindaco Totò Martello: "Non si può continuare a ripetere che in Italia il problema degli sbarchi è finito e che tutto è stato risolto".Continua a leggere