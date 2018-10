E ora il M5s vuole la testa di Toti | ' Si dimetta | dice bestialità'

La deputata M5s ora s'indigna ma 3 mesi fa lodava Riace : Appena tre mesi e mezzo fa Riace era un "modello" da replicare "in sempre più realtà locali". Ora, dopo l'arresto del sindaco Mimmo Lucano, diventa "un disastro e una delusione": parola dell'europarlamentare dei Cinque Stelle Laura Ferrara, sommersa dalle critiche sul web per le sue giravolte proprio in merito al giudizio sul paese calabrese divenuto famoso come modello d'accoglienza.Nel giugno scorso la Ferrara si era recata in visita nel paese ...

Ultime notizie/ Di oggi - ultim'ora : tensioni sul Def Lega-M5s - vola lo spread (3 ottobre 2018) : Ultime notizie di oggi, ultim'ora: vola lo spread. Immigrazione, arrestato il sindaco di Riace. L'esercito indonesiano spara sugli sfollati di Sulawesi. (3 ottobre 2018). (Pubblicato il Wed, 03 Oct 2018 05:20:00 GMT)

"ora vogliono persino abolire il Cnel - pensa un po'". Ironia Maria Elena Boschi su M5s : "Ho letto le proposte dei Cinque Stelle definite Riforme del cambiamento. Ora vogliono persino abolire il Cnel, pensa un po'". Lo scrive Maria Elena Boschi, ex ministro delle Riforme, in un post su Twitter. "La povertà, no, quella l'hanno già abolita. E' ufficiale: prendono in giro gli italiani", scrive la deputata Pd, che accompagna al tweet l'hashtag #resistenzacivile ddn

Ponte Morandi - M5s e Lega votano ordine del giorno del Pd in consiglio regionale : “Tavolo per modificare decreto Genova” : Le forze politiche liguri fanno fronte comune per chiedere maggiori risorse per Genova, in emergenza dopo il crollo del Ponte Morandi. E così, mentre in consiglio comunale passano tutti gli ordini del giorno presentati da maggioranza e opposizione, in Regione Liguria, M5s e Lega votano insieme al Pd un ordine del giorno sull’argomento, presentato dai dem, per chiedere un tavolo tra istituzioni locali, parlamentari liguri, forze sociali ed ...

Riforme - proposta Lega-M5s : taglio parlamentari - referendum propositivo e nuova legge elettorale : ROMA - Un taglio drastico di 345 parlamentari per arrivare alla cifra di 400 deputati, contro gli attuali 630,, di cui 8 eletti all'estero, e 200 senatori, contro 315,, di cui 4 eletti all'estero. Per ...

ULTIME NOTIZIE/ Di oggi - ultim'ora : Casalino e Tria - i problemi del Governo Lega-M5s (2 ottobre) : ULTIME NOTIZIE di oggi, ultim'ora: ancora bufera su Rocco Casalino. Il Ministro dell'Economia Tria torna a Roma tra i dubbi dell'Europa (2 ottobre 2018)(Pubblicato il Tue, 02 Oct 2018 05:20:00 GMT)

“Ecco i 17 miliardi di coperture per il reddito di cittadinanza”. Ma ora che M5s è al governo non ci sono più : "Il Movimento 5 stelle ha trovato le coperture per il reddito di cittadinanza. Leggi qui!". sono decine i post del blog di Beppe Grillo - quando ancora era l'organo ufficiale - che rimandano a un articolo di fine aprile 2015 che elenca tutte le risorse che sarebbero state dirottate per finanziare la madre di tutte le proposte stellate. Peccato che le coperture che dall'opposizione M5s definiva "certificate una ad una", al contrario "dei numeri ...

Sondaggio Ipsos - M5S incassa il reddito di cittadinanza : ora sfiora il 30% : Il Movimento 5 Stelle incassa il reddito di cittadinanza: nel Sondaggio realizzato da Ipsos per affaritaliani.it , i grillini guadagnano quasi un punto percentuale , 0,9%, rispetto alla rilevazione ...

Effetto Casalino - M5S sfiora il 30% Elettori Lega contro i tecnocrati : Il Governo raccoglie il 57 % di valutazioni positive ed il 32 % di giudizi critici, con un indice di gradimento di 64 punti e il Presidente del Consiglio ottiene un voto positivo dal 59 % del campione. La Lega cresce al 34,2%, mentre M5S guadagna circa un punto arrivando al 29,7%. Segui su affaritaliani.it

Effetto Casalino - M5S sfiora il 30% Governo al 64%. Tutti i numeri : Il Governo raccoglie il 57 % di valutazioni positive ed il 32 % di giudizi critici, con un indice di gradimento di 64 punti e il Presidente del Consiglio ottiene un voto positivo dal 59 % del campione. La Lega cresce al 34,2%, mentre M5S guadagna circa un punto arrivando al 29,7%. Segui su affaritaliani.it

SONDAGGI E DEF/ Lega+M5s ancora al 60% - li batte solo Mattarella - 65% - : Per NICOLA PIEPOLI dell'omonimo istituto di SONDAGGI, dopo l'approvazione del Def Lega e M5S continuano ad avere il consenso della maggior parte di italiani

RIFORMA PENSIONI 2018 E QUOTA 100/ D'Uva (M5s) : chi ha lavorato una vita lascerà posto a giovani : RIFORMA PENSIONI 2018 e QUOTA 100, ultime notizie. D'Uva (M5s): chi ha lavorato una vita lascerà posto a giovani. Tutte le novità e le news sui principali temi previdenziali(Pubblicato il Fri, 28 Sep 2018 16:29:00 GMT)

La maggioranza tratta sul Def. Pressing M5S-Lega per sforare il 2% di deficit : Il braccio di ferro all'interno del governo M5S-Lega, in queste ore che precedono il Consiglio dei ministri, sul cui tavolo questa sera arriverà la Nota di aggiornamento del Def, il Documento di economia e di finanza, è su un numeretto, o meglio su una percentuale: quella che fotografa il rapporto tra deficit e Pil...

Manovra e Def - pressing M5S-Lega per sforare il 2% di deficit : Il braccio di ferro all'interno del governo M5S-Lega, in queste ore che precedono il Consiglio dei ministri, sul cui tavolo questa sera arriverà la Nota di aggiornamento del Def, il Documento di economia e di finanza, è su un numeretto, o meglio su una percentuale: quella che fotografa il rapporto tra deficit e Pil...