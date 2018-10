Dreams | la copertina del numero di novembre di Game Informer è stata realizzata con il

eurogamer

(Di giovedì 4 ottobre 2018) Come vi abbiamo già segnalato, il protagonista delladidisaràdi Media Molecule.Questo significa che, come per altri giochi, arriveranno tantissime informazioni sul titolo esclusivo per PS4. Dopo l'annuncio di, molti hanno chiesto scherzosamente se ladeldifosseutilizzando il gioco stesso. Ebbene, come riporta Pushsquare, la risposta è sì. Ecco la prova:Per chi non lo sapesse, il titolo sviluppato da Media Molecule è un'evoluzione, all'ennesima potenza, di LittleBigPlanet, che consente di "dipingere, programmare e creare". Tutto ciò che realizzerete inpotrà essere condiviso con gli altri, quindi anche se non siete propriamente dei grandi artisti, potrete sempre utilizzare le creazioni di altri giocatori.Read more…