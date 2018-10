Dove vanno a finire le stelle iper veloci? Le osservazioni di Gaia riservano sorprese

meteoweb.eu

(Di giovedì 4 ottobre 2018) Puntano verso la Via Lattea, forse provengono da un’altra galassia. Sono lescovate da un team di astronomi della olandese Leiden University con i dati di, la missione dell’Esa a cui contribuiscono l’Asi e l’Inaf. Seguendo le tracce delleche schizzano via dal centro galattico, gli studiosi si sono imbattuti a sorpresa in queste particolariche sfrecciano in senso opposto, dirette verso il centro della galassia. A 10 mesi dal tuffo nella Via Lattea,, il satellite che effettuerà il più grande censimento stellare mai realizzato, continua a dare soddisfazioni. In aprile – riporta Global Science – ha già prodotto un atlante di quasi due miliardi die i numerosi dati forniti sono una premessa per nuovi sorprendenti studi. Ledella Via Lattea tendono ad addensarsi in una zona centrale nel cui cuore risiede un buco nero super ...