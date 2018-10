Donne e lavoro | è sempre questione di gap | in Ue lavorano due mesi in più per lo stesso

Back to work : Donne - lavoro e la voglia di cambiare in meglio - : Sono questi i pilastri su cui poggia Back to work: donne, lavoro e la voglia di cambiare in meglio, iniziativa dedicata all' empowerment femminile e di supporto al reinserimento nel mondo del lavoro. ...

Donne +2 mesi lavoro per salario uomini : ANSA, - ROMA, 3 OTT - Le Donne europee sono costrette a lavorare 59 giorni in più rispetto agli uomini per avere lo stesso stipendio ed in Italia una donna su quattro è sottoccupata. E' quanto emerge ...

STEFANIA ROCCA / "Il mio lavoro più importante? Quello di mamma! E sul nuovo ruolo delle Donne..." : STEFANIA ROCCA e il suo compito più importante... essere mamma! Intervista da La Nazione, l'attrice ripercorre la sua carriera, parlando di famiglia e di qualche errore...(Pubblicato il Mon, 24 Sep 2018 11:31:00 GMT)

Facebook pubblica annunci di lavoro per soli maschi. Insorgono le Donne : Le lavoratrici americane Insorgono contro Facebook, reo di aver pubblicato annunci di lavoro dedicati a soli uomini. Lo riporta un articolo pubblicato su la Stampa.Negli Stati Uniti l'American Civil Liberties Union ha protestato contro Facebook, accusata di aver consentito a circa 15 inserzionisti, tra i quali Uber, di pubblicare annunci rivolti solo agli utenti uomini. Secondo un'indagine di ProPublica, su 91 messaggi esaminati pubblicati dalla ...

Giorgio Manetti? Finalmente si scopre tutto : ecco il suo nuovo lavoro dopo Uomini e Donne : “Tutti sanno che ho terminato la mia esperienza a Uomini e Donne. I motivi sono due. Uno perché pensavo fosse arrivato il momento di chiudere la mia esperienza: l’ultima stagione è stata dura, ma grazie a Maria De Filippi e alla sua squadra ho superato tutto. Sono state persone meravigliose, straordinarie, spero che questo rapporto di amicizia continui”. Giorgio Manetti è grato allo staff di Uomini e Donne, ma come anticipato giorni fa, ...

Progetto Libellula : il rispetto per le Donne parte dal posto di lavoro : Violenza sulle donne: forse l’espressione più scritta, letta, sentita negli ultimi anni. Ha riempito la cronaca nera, intasato i telegiornali, monopolizzato blog e social. E a giudicare dai fatti, da quello che succede ora dopo ora intorno a noi, ancora drammaticamente in primo piano. Di strada da fare ce n’è ancora tanta. E per arrivare ai risultati, si deve partire dal basso, da una cultura che insegni il rispetto per le identità e le ...

Giorgio Manetti assente a Uomini e Donne : nuovo lavoro dal 17 Settembre : Uomini e Donne, Giorgio Manetti non torna al Trono Over: grandi novità dal 17 Settembre È cosa ufficiale da svariate settimane ormai. Giorgio Manetti non tornerà più al Trono Over di Uomini e Donne. L’ormai ex cavaliere del parterre maschile si è ritirato dalla trasmissione di Maria De Filippi. Dopo diversi anni, l’uomo ha deciso […] L'articolo Giorgio Manetti assente a Uomini e Donne: nuovo lavoro dal 17 Settembre proviene da ...

About Women. Donne e pari opportunità nel lavoro e nella società nello Spazio FEdS a Venezia 75 : Si è svolto oggi il primo dibattito dedicato alle Donne e al loro ruolo nella società e nel lavoro, promosso dalla Fondazione Ente dello Spettacolo, con la collaborazione di Events2B , con il ...

Asia Argento - Marina La Rosa : «Anche le Donne molestano. Sesso in cambio di lavoro? In tante ci stanno...» : «Ci sono tante donne che molestano, io non sono dalla parte delle donne in quanto tali. È vero anche che a 17 anni non ti dovrebbe fare così schifo la materia, chiamiamola...

Diciotti - i medici ordinano 17 sbarchi : cinque Donne rifiutano per restare con parenti. Salvini : “Al lavoro con altri Paesi” : Il quinto giorno della nave Diciotti nel porto di Catania con 150 migranti a bordo fa intravedere una soluzione, dopo alcuni spiragli aperti dal ministro dell’Interno, Matteo Salvini, che spiega di essere “al lavoro con alcuni Paesi vicini a noi” e i contatti tra il vicepremier Luigi Di Maio e il presidente della Camera, Roberto Fico. Mentre la situazione sanitaria sul pattugliatore – come aveva anticipato il procuratore ...

Pandora offerte di lavoro 2018 : nuove assunzioni negli store dei gioielli più ricercati dalle Donne italiane : Oggi è presente, con i propri prodotti, in oltre 100 Paesi del mondo. La società è quotata NASDAQ e conta cicra 7.700 punti vendita. Attualmente Pandora impiega più di 13mila collaboratori. Durante l'...

VENEZIA 75 - About Women. Donne e pari opportunità nel lavoro e nella società : · Il 5 settembre alle ore 16.00: Liliana Cavani, regista e sceneggiatrice; Daniela Santanchè, politica, Senato della Repubblica; Roberta Pinotti, politica, Senato della Repubblica; Alessandra Moretti,...

Uomini e Donne - Beatrice Valli si sfoga sui social : "Il mio lavoro non è facile" : Beatrice Valli, in questi giorni in vacanza ad Ibiza con la sua famiglia, si è sentita in dovere di rispondere ad alcune critiche che le sono state rivolte sui social. In particolare la compagna di Marco Fantini e mamma di Alessandro (avuto da giovanissima dall’unione con il calciatore Nicolas Bovi) e Bianca è stata accusata di essere poco naturale nelle foto che posta su Instagram (qui sotto quella che ha scatenato le ultime polemiche) e ...

Violenza sulle Donne e lavoro : il congedo previsto dal Jobs Act : Retribuito al 100% per 90 giornate. Disparità fra categorie di lavoratrici, finanziamenti insufficienti ai Centri AntiViolenza e mancanza di denunce fra i principali ostacoli all'attuazione