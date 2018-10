Dl Genova | Bucci | ricostruzione ponte al massimo in 16 mesi

Genova - Bucci : nuovo ponte in 12-16 mesi : 18.52 "Un lavoro di qualità e con il minor tempo possibile.E' un impegno che prendo con i genovesi". Lo ha detto il sindaco di Genova e neo commissario per la ricostruzione, parlando di "12, 15, 16 mesi" per il ponte. Conferma di aver accettato l'incarico. "Il presidente Conte mi ha detto che ha firmato. Prima o poi la nomina arriverà",ed è "una buona cosa nell'interesse dei genovesi".Spiega che con il governo "siamo d'accordo sulle cose da ...

Crollo ponte Genova - il sindaco Bucci sarà il commissario straordinario : 'Per la ricostruzione 12 - 15 o 16 mesi' : Conte: "Oggi entriamo nella fase della ricostruzione" - Parlando dalla Loggia del Sacro convento di Assisi in occasione delle celebrazioni per San Francesco, patrono d'Italia, il premier Conte ha ...

Ponte Genova : Bucci - il mio capo è il premier - mi atterrò al decreto : "Io mi atterrò scrupolosamente a quel che il governo ha prescritto nel decreto. Il commissario dipende dal presidente del Consiglio. Farò come in un'azienda: dipenderò dal mio capo che è il premier". Così il sindaco di Genova, Marco Bucci, indicato dal governo come commissario per la ricostruzione del viadotto sul Polcevera dopo il crollo del Morandi, rispondendo ai ...

Ponte Genova : Bucci - il mio capo è il premier - mi atterrò al decreto : 'Io mi atterrò scrupolosamente a quel che il governo ha prescritto nel decreto. Il commissario dipende dal presidente del Consiglio. Farò come in un'azienda: dipenderò dal mio capo che è il premier'. ...

MARCO BUCCI COMMISSARIO Genova : "RICOSTRUZIONE IN 12-16 MESI"/ "Autostrade fuori come da decreto Governo" : COMMISSARIO GENOVA per la ricostruzione del ponte Morandi è MARCO BUCCI: ponte Morandi, "12-16 mesi, Autostrade è fuori come scritto nel decreto dal Governo"(Pubblicato il Thu, 04 Oct 2018 18:16:00 GMT)

Marco Bucci commissario Genova/ Ultime notizie - Premier Conte conferma - Toti “Scelta di buon senso” : commissario Genova per la ricostruzione è Marco Bucci: ponte Morandi, l'annuncio di Giovanni Toti, "mi ha chiamato il Premier Conte". Vinta sfida con Gemme e Cingolani(Pubblicato il Thu, 04 Oct 2018 17:28:00 GMT)

MARCO BUCCI COMMISSARIO Genova/ Ultime notizie - Premier Conte conferma “A breve firmerò il decreto per la nomi : COMMISSARIO GENOVA per la ricostruzione è MARCO BUCCI: ponte Morandi, l'annuncio di Giovanni Toti, "mi ha chiamato il Premier Conte". Vinta sfida con Gemme e Cingolani(Pubblicato il Thu, 04 Oct 2018 13:36:00 GMT)

Italia : Conte conferma - Bucci commissario a Genova : Indirizzo e-mail La Svizzera in un click Democrazia diretta Politica Economia Cultura Società Scienza e tecnologia Multimedia SDA-ATS Tutte le notizie in breve

Genova - Premier Conte conferma : "Bucci sarà il commissario" : "Trovo bello il fatto di un sindaco che si prende questa responsabilità". E' stato questo il commento del ministro ai Rapporti con il Parlamento Riccardo Fraccaro , dopo l'intenzione di procedere alla ...

Marco Bucci nominato Commissario per ricostruzione Ponte Morandi/ Genova ultime notizie : resta nodo Decreto : Commissario Genova per la ricostruzione è Marco Bucci: Ponte Morandi, l'annuncio di Giovanni Toti, "mi ha chiamato il premier Conte". Vinta sfida con Gemme e Cingolani(Pubblicato il Thu, 04 Oct 2018 12:55:00 GMT)

Dl Genova - Conte : sindaco Bucci commissario - oggi firmo decreto : Assisi, 4 ott., askanews, - 'Permettetemi di rivolgere un pensiero ai genovesi e alla loro città, ferita dal tragico crollo del Ponte Morandi. Da quel giorno non abbiamo nemmeno per un minuto smesso ...

Genova - Toti : 'Il sindaco Bucci è il commissario alla ricostruzione del ponte Morandi' : 'Questa mattina il presidente del Consiglio Giuseppe Conte mi ha comunicato, come previsto dal Decreto, l'intenzione di procedere alla nomina del sindaco Bucci come commissario straordinario alla ...

Ponte Genova - il commissario straordinario per la ricostruzione sarà il sindaco Bucci : Decisiva una telefonata tra il presidente del Consiglio Giuseppe Conte e il presidente della Regione Liguria, Giovanni Toti. "Oggi entriamo in una nuova fase, quella dellaricostruzione" ha detto il premier che nel pomeriggio firmerà ufficialmente il decreto

Ponte Genova - Conte : Bucci commissario figura più idonea : 'Rivolgo un pensiero ai genovesi e alla città ferita dal tragico crollo del Ponte Morandi. Da quel giorno non abbiamo smesso di lavorare per garantire il pieno ritorno alla normalità e sono lieto di ...