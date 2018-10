Disfatta Lazio a Francoforte | l’Europa League alimenta i dubbi post-derby | salta

sportfair

: #EuropaLeague ? | #EintrachtLazio Disfatta della Lazio in Germania. L'Eintracht Francoforte rifila 4 gol ai bianc… - vitasportivait : #EuropaLeague ? | #EintrachtLazio Disfatta della Lazio in Germania. L'Eintracht Francoforte rifila 4 gol ai bianc… - Sport_Fair : DISFATTA LAZIO, SALTA L'EN-PLEIN ITALIANO - paola_pcalzoni : @OfficialSSLazio I derby di campionato passano, c'è l'euforia o la disfatta del momento. Il 26 maggio rimane nella… -

(Di giovedì 4 ottobre 2018)sconfitta acon un netto 4-1, le espulsioni di Correa e Basta non sono un alibi valido per la squadra di Inzaghi Laha perso contro l’Eintrachtnella seconda giornata della fase a gironi dell’Europa. Una sconfitta netta per 4-1, condizionata solo in parte dalla doppia espulsione di Correa e Basta. Ben prima dei due rossi, i laziali stavano giocando molto male ed il risultato vedeva già sorridere i tedeschi. Inzaghi (e non solo) auspicava una reazione dopo ilperso contro la Roma, ma oggi si è vista la stessadelle ultime uscite: molle, senza idee e qualità, ma sopratutto senza una tenuta difensiva accettabile per una squadra di questo livello.to dunque l’en-plein “italiano”, dopo che il Milan e le 4 squadre della nostra Serie A impegnate in Championsavevano portato a casa la ...