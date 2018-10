Dirt Rally 2.0 requisiti di sistema per PC minimi e consigliati : Dirt Rally 2.0: svelati i requisiti di sistema per PC. requisiti minimi e consigliati hardware per giocare a Dirt Rally 2.0 su PC Windows Dirt Rally 2.0 requisiti PC Emergono in rete i primi requisiti minimi e consigliati per la versione PC di Dirt Rally 2.0. Chi ha intenzione di giocare a Dirt Rally 2.0 […]

Dirt Rally 2.0 - prova : Dirt Rally è stata senz'ombra di dubbio una delle più belle sorprese in ambito racing pubblicate a cavallo tra il 2015 e il 2016. Dopo anni di titoli di guida mediocri, in particolare la serie F1 e Dirt, Codemasters èriuscita a invertire la rotta puntando su uno spin-off della serie corsaiola regolare e pubblicandolo in modo del tutto inusuale per i suoi standard. Invece di un'uscita tradizionale, Dirt Rally si avvaleva di un modello di ...

Dirt Rally 2.0 si mostra in oltre 30 minuti di video gameplay : In rete sono spuntati i primi video di gameplay che ci mostrano in azione il nuovo DiRT Rally 2.0, annunciato da poco da Codemasters.Come segnala DSOGaming, grazie ai filmati possiamo visionare oltre 30 minuti di gameplay e, anche se la compressione dei video non rende al meglio le immagini, possiamo comunque farci un'idea sul nuovo titolo Rally.Come riportato nel comunicato ufficiale, "DiRT Rally 2.0 ti porterà in sei location sparse in tutto ...

Codemasters annuncia l'atteso Dirt Rally 2.0 : Codemasters ha oggi annunciato Dirt Rally 2.0, il sequel di uno dei titoli più amati dai fan del genere racing che permette ai giocatori di assumere il controllo di una collezione di iconici veicoli da Rally e di vivere fantastici stage in giro per il mondo. Seguendo la strada tracciata dal primo capitolo, Dirt Rally 2.0 sarà disponibile il 26 febbraio 2019 su PlayStation 4, Xbox One e PC.Ecco il comunicato ufficiale:Dirt Rally 2.0 ti porterà in ...

