Direttore Abi | La deducibilità degli interessi passivi? È incostituzionale e

(Di giovedì 4 ottobre 2018) Per ilgenerale dell'Abi, Giovanni Sabatini, il taglio della deducibilitàdelle banche - che potrebbe essere una delle conseguenze della manovra - "è una misura contraria ai principi della Costituzione". Lo ha detto a margine della 50esima giornata del Risparmio. "Vorrei dire - ha continuato - che non si tratta di rimozione di agevolazioni, è deducibilità dei costi di produzione. Gliper le banche sono come la farina per il fornaio. Questa tipologia di misura andrà a incidere sul costo del credito".Un provvedimento di questo tipo sarebbe un unicum in Europa e creerebbe disparità tra l'Italia e gli altri Paesi Ue: "È una misura che non troverete riscontro in nessun Paese dell'Unione bancaria e creerebbe una disparità competitiva tra banche che sono soggette alle stesse regole fiscali. ...