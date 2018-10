Dieta sana | dimagrire mangiando equilibrato

Dieta sana - la chiave del benessere : Melarossa e i suoi esperti al Villaggio Coldiretti di Roma : Dal 5 al 7 ottobre, Melarossa e i suoi esperti tornano protagonisti del Villaggio Coldiretti per parlare di sana alimentazione, Dieta e sport come chiave di salute, benessere e forma fisica. Dopo le tappe di Milano, Napoli, Bari e Torino, stavolta l’evento dedicato al meglio delle produzioni agroalimentari italiane andrà in scena al Circo Massimo di Roma (venerdì e sabato ore 9-23; domenica ore 9-20), che negli 80mila metri quadrati del ...