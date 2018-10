Diamo uno schiaffo all' Europa | firmiamo per cancellare dalla Costituzione il pareggio di

Square Enix annuncia Project Prelude Rune : Diamo uno sguardo al primo trailer del nuovo gioco di Hideo Baba : Nell'ambito del Tokyo Game Show 2018, Square Enix ha annunciato con un breve trailer Project Prelude Rune, il titolo di debutto della divisione Studio Istolia guidata dal noto producer Hideo Baba.Square Enix non ha rivelato i dettagli del gioco, ma ha svelato che si tratterà di un'esclusiva per PS4. Baba ha una lunghissima carriera alle spalle durante la quale si è occupato principalmente dei videogiochi della serie Tales Of, sviluppati da ...

11-11 Memories Retold : Diamo uno sguardo al primo - toccante Story Trailer del gioco : Bandai Namco ha pubblicato oggi il primo Story Trailer per l'imminente avventura narrativa ambientata nella prima guerra mondiale, 11-11 Memories Retold. Il gioco, creato in collaborazione con lo studio premio Oscar Aardman e DigixArt, riporta in vita la storia di entrambe le fazioni della Prima Guerra Mondiale, 100 anni dopo la sua conclusione. Il nuovo Trailer, svelato oggi, introduce i due personaggi chiave del gioco, Kurt e Harry, sullo ...

Diamo uno sguardo a Guacamelee! 2 con un nuovo video gameplay : Guacamelee! 2 si mostra in tutto il suo splendore con ben 10 minuti di video gameplay nel quale possiamo avere un primo sguardo di quello che il gioco ha da offrire.Se siete in attesa del lancio dunque potete cogliere l'occasione per ingannare l'attesa e farvi un'dea di cosa vi attende. Guacamelee! 2 è previsto per PS4 e PC il 21 agosto mentre per quanto riguarda Switch e Xbox One non è stata fornita alcuno informazione riguardo un possibile ...

Mega Man 11 : Diamo uno sguardo al gioco con due nuovi video gameplay : Quest'oggi in occasione del ChinaJoy a Shanghai, la divisione locale di Siony Interactive Entertainment ha deciso di mostrare una discreta quantità di gameplay dell'atteso Mega Man 11.Come riporta Dualshockers, il video gameplay è stato riprodotto su PS4, e ha messo in mostra interessanti dettagli del gioco, come sequenze platform e boss battle. Tutto questo si presenterà sicuramente in modo familiare al giocatore, tentando di riportare la serie ...