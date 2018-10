Diabete | glicemia alta | ecco il vaccino che abbassa i livelli di zucchero nel sangue

Diabete - COME TENERLO SOTTO CONTROLLO?/ La frutta secca abbassa la glicemia? : Detassare la palestre, dieta meditarrena, cibo spazzatura, da sempre sono al centro della lotto contro il DIABETE anche in età precoce. Ma COME si può farlo con il "colesterolo buono"?(Pubblicato il Wed, 03 Oct 2018 15:56:00 GMT)

Diabete : il colesterolo 'buono' aiuta a tenere sotto controllo la glicemia : Il colesterolo buono consente di tenere sotto controllo anche i livelli di glicemia. Tale affermazione deriva dai risultati di uno studio condotto in Italia dai ricercatori dell’Università Magna Graecia di Catanzaro. La ricerca, presentata al congresso dell'Associazione europea per lo studio del Diabete (Easd), rivela come l'Hdl sia utile non solo per rimuovere i grassi dalle arterie ma anche per tenere a bada e sotto controllo la glicemia, ...

Prevenire il Diabete su può : il parere degli esperti sulla glicemia alta : “E’ arrivato il momento di cambiare registro e di promuovere un deciso cambio di marcia contro il diabete di tipo 2, malattia potenzialmente molto grave che però può essere efficacemente prevenuta, come tanti studi hanno ormai dimostrato”. Questo l’appello lanciato dal professor Francesco Purrello, presidente della Società italiana di diabetologia (Sid), che dal congresso dell’Associazione europea per lo studio del ...

Diabete : il colesterolo “buono” tiene sotto controllo anche la glicemia - ecco la scoperta tutta italiana : Uno studio dell’Università Magna Graecia di Catanzaro, condotto da giovani ricercatori, è stato presentato al congresso dell’Associazione per lo studio del Diabete in corso a Berlino, grazie a un ‘travel grant’ della Società italiana di diabetologia (Sid). Le lipoproteine Hdl (o colesterolo “buono“) si stanno rivelando sempre più utili per il nostro organismo: non solo rimuovono i grassi dalle arterie, ...

Glicemia alta - torna il Diaday : farmacie in campo contro il Diabete : Misurare la Glicemia in farmacia per scoprire per tempo se eventualmente si soffre di diabete. Lo si potrà fare dal 12 al 18 novembre, con la seconda edizione di Diaday, campagna nazionale di screening del diabete. L’iniziativa si svolgerà in concomitanza della giornata mondiale del diabete del 14 novembre e come spiega Marco Cossolo, presidente di Federfarma, è un indicatore importante del “ruolo delle farmacie nella prevenzione ...

Diabete - Ats Sardegna : presto l’acquisto dei sensori di glicemia : Sono in corso le procedure di acquisto dei sensori sottocutanei per il controllo della glicemia dei pazienti diabetici, sulla base della recente delibera approvata dalla Giunta regionale”. Lo fa sapere l’Azienda per la tutela della salute (Ats) dopo la segnalazione del vicepresidente della commissione Sanita’, Edoardo Tocco (Forza Italia) circa la mancata fornitura dei “Flash glucose monitoring” negli ospedali ...

Diabete : ecco quale cibo potrebbe fungere da prebiotico e migliorare la regolazione della glicemia : Una migliore gestione della glicemia ha implicazioni per il Diabete e altre malattie metaboliche. Normalmente il glucosio è fornito dal cibo che mangiamo. L’insulina porta il glucosio dal sangue alle cellule. Il Diabete si verifica quando non c’è abbastanza insulina o quando l’insulina prodotta non è efficace, portando alti livelli di glucosio nel sangue. Il Diabete e il preDiabete contribuiscono a gravi malattie, come malattie cardiache e ...

Diabete - colazione e glicemia : “Molte persone hanno picchi di livelli di glucosio e non lo sanno” : Una ricerca condotta dalla Stanford University School of Medicine, i cui risultati sono stati pubblicati su “PLOS Biology“, rivela che anche una colazione ritenuta “sana e leggera” in alcuni individui che non hanno il Diabete, può determinare elevati picchi di zuccheri nel sangue. I picchi glicemici, ovvero alti livelli di zucchero nel sangue, possono contribuire al rischio di malattie cardiovascolari e alle tendenze di ...

Cerotto per il Diabete/ Può controllare la glicemia per 14 giorni di fila : molto giovamenti per i malati : Cerotto per il diabete, può controllare la glicemia per 14 giorni di fila: una soluzione per i pazienti che potranno essere in grado di avere degli importanti giovamenti in merito.(Pubblicato il Mon, 23 Jul 2018 16:24:00 GMT)