Di Maio e Salvini | «Fatto il possibile | se arriva la bocciatura Ue si vota»

In Edicola sul Fatto Quotidiano del 4 ottobre : Def pronto. Di Maio e Salvini confermano : abbiamo mantenuto le promesse : Verso le europee La manovra tutta e subito. “Dal 2020 il deficit calerà” Dietrofront sul disavanzo al 2,4% per il triennio: scenderà al 2,1% e poi all’1,8% nel 2021. Bruxelles scettica: “Non Basterà” di Carlo Di Foggia Sallusti, che fare? di Marco Travaglio Lo sconfinato affetto che nutrivamo per Alessandro Sallusti si sta tramutando, giorno dopo giorno, in autentica idolatria. Mista a un pizzico di compassione. Mettetevi nei suoi ...

Def - Salvini : “Stop Fornero e 10mila assunzioni nelle Forze dell’ordine”. Di Maio : “Ripaghiamo di ruberie” : “I tre impegni che abbiamo preso e che cominciamo a mettere in pratica sono il superamento della legge Fornero che vedrà la possibilità, non l’obbligo, di andare in pensione con alcuni anni di anticipo rispetto a quella vigliacca riforma senza penalizazione”. Lo ha detto il vicepremier Matteo Salvini, durante la conferenza stampa a Palazzo Chigi insieme al ministro dell’Economia, Giovanni Tria, e i due vicepremier Luigi ...

Manovra - Confindustria : rischio aumento tasse. Di Maio e Salvini : «Il Governo non torna indietro» : Nuovo scontro sui conti italiani. Confindustria, tramite il suo centro studi vede nero, nonostante il deficit al 2,4% e Di Maio risponde per le righe. A ballare è lo spread che, in...

Salvini offende Juncker - Di Maio : “Non lo rimprovero perché ha detto che non è sobrio” : Matteo Salvini insiste: "Juncker sobrio e barcollante? Andate a vedere le foto su Google". Il ministro degli Interni è tornato oggi sugli insulti a Jean Claude Juncker: "Questo signore arriva da un paradiso fiscale come il Lussemburgo ed è il capo del governo che presiede 500 milioni di europei"Continua a leggere

Manovra - deficit in calo dal 2020 : Di Maio e Salvini provano a convincere la Ue : La difesa della linea punta su due pilastri: deficit 2019 al 2,4% e avvio da subito di quota 100 e reddito di cittadinanza. Ma per rispondere al rischio di bocciatura immediata della Manovra in Ue, Lega e M5s aprono ad una discesa più accelerata del debito, anche con la disponibilità ad abbassare il deficit per il 2020 e il 2021 sotto la previsione iniziale del 2,4% fino al 2% nel 2021...

Matteo Renzi difende Juncker : “Di Maio e Salvini lo attaccano per nascondere il loro disastro” : L'ex presidente del Consiglio Renzi decide di "non tacere" per non risultare dalla parte di chi "manganella sul web". In un post su Facebook e Twitter ha scritto che l'attacco di Di Maio e Salvini a Juncker è un modo per nascondere degli errori. Queste dichiarazioni hanno portato alla risposta del sottosegretario al Ministero dell'Interno Sibilia: "Qualcuno tolga le pile al pupazzo", ha scritto su Twitter.Continua a leggere

Pizzarotti al vetriolo : 'Salvini-Di Maio : solo gara di slogan' e attacca il suo ex M5S : Federico Pizzarotti fu uno dei primi esponenti del Movimento Cinque Stelle ad ottenere una carica importante come quella di Sindaco di Parma. Tuttavia, la luna di miele tra il primo cittadino parmigiano e i grillini non è durata a lungo, considerato che nel 2016 finì nel registro degli indagati per abuso d'ufficio e venne estromesso dai pentastellati per non aver reso noto fino in fondo, con trasmissione della documentazione allo staff di ...

Il copresidente dell'Associazione Coscioni Marco Gentili : "Chiedo a Salvini e Di Maio di discutere le leggi su eutanasia e cannabis" : "Ci ho pensato, ma non ritengo che sia ancora arrivato il momento per me". A parlare è Marco Gentili, malato di SLA (sclerosi laterale amiotrofica), 29enne viterbese di Tarquinia e l'argomento è l'eutanasia. Il Corriere della Seraracconta la storia del ragazzo. Il fratello è affetto dal suo stesso male e Marco ogni giorno guarda in faccia i segni della malattia. Non si arrende perché è consapevole delle ...

M5s - l’attore Marescotti : “Pentito del voto a Di Maio. Dopo accordo con Salvini - sembrano tutti leghisti” : “Il reddito di cittadinanza? Un’iniziativa di sinistra che doveva fare la sinistra. Non poteva farla il Pd, che ha votato per l’articolo 81 che ha introdotto il pareggio di bilancio nella Costituzione”. Così l’attore Ivano Marescotti al Festival dei saperi pubblici a Bologna. E sulla vicenda di Mimmo Lucano, il sindaco di Riace agli arresti per favoreggiamento dell’immigrazione clandestina: “È una ...

Manovra - attacco Salvini a Juncker : 'Parlo solo con i sobri'. Di Maio : 'Inadatto' : Via la cautela, stop alle frasi di apertura: è attacco frontale all'Ue. Nel giorno in cui lo spread supera i 300 punti e soprattutto contro il presidente della Commissione Ue Jean-Claude Juncker . '...

SALVINI CONTRO JUNCKER : "PARLO SOLO CON PERSONE SOBRIE"/ Di Maio - "è inadatto a fare Presidente Commissione Ue" : SALVINI vs Junker "Chiederò i danni a chi vuole il male dell'Italia". Ultime notizie, i sospetti sullo spread dopo le dichiarazioni del Presidente della Commissione europea(Pubblicato il Tue, 02 Oct 2018 19:58:00 GMT)