Di Maio assicura che non ci sarà alcun condono Savona dice che può servire Ma cos' è un

Di Maio rassicura su uscita precoci con quota 41 e proroga opzione donna : Nella giornata del 29 settembre, i Gruppi Uniti i precoci richiedenti la quota 41, le lavoratrici in piazza per la proroga dell’opzione donna e gli esodati che chiedono la nona e definitiva salvaguardia si sono ritrovati a Montecitorio per manifestare e per chiedere all'esecutivo di rispettare, senza paletti e vincoli, quanto promesso in campagna elettorale e quanto cita il contratto di Governo al punto 17. Alcuni rappresentanti dei Gruppi Uniti ...