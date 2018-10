Def | tre furbate per far tornare i conti

Manovra - Conte : «In tre anni Deficit da 2 - 4% a 1 - 8% e disoccupazione al 7%» : La crescita Il ministro dell'Economia Giovanni Tria intanto precisa: 'Avevamo promesso di aumentare il tasso di crescita per eliminare il gap con la Ue, che è stato dell'1 per cento l'anno da oltre ...

Istat : in calo Deficit II trimestre 2018 : 11.35 Nel trimestre aprile-giugno 2018, il rapporto deficit/Pil scende allo 0,5% dal 2,1% dello stesso periodo del 2017, quando aveva risentito dell'intervento sulle banche venete.Lo comunica l'Istat Nei primi 6 mesi 2018, deficit all'1,9% del Pil, anche esso in netto miglioramento.Il saldo primario delle pubbliche amministrazioni (deficit al netto degli interessi passivi)è risultato positivo, con un'incidenza sul Pil del 3,5% (dal 2,3% nel ...

Italia - cala il rapporto Deficit/PIL nel secondo trimestre : I conti statali si mostrano in salute nel secondo trimestre 2018, con l'indebitamento netto delle Amministrazioni Pubbliche in rapporto al PIL che si attesta allo 0,5% a fronte del 2,1% dello stesso ...

Borse e Btp in rimonta : tregua con l'UE - governo cambia rotta sul Deficit : Il titolo a 2 anni - il più sensibile alle novità di politica economica - rende l'1,331% in mattinata, valore che si confronta con l'1,456% della chiusura della vigilia. Sul mercato dei tassi di ...

Orrore in tre cimiteri del Torinese : ossari dei Defunti trasformati in discariche di rifiuti : La scoperta del Nucleo operativo ecologico dei carabinieri a seguito delle indagini sulle presunte truffe durante le esumazioni dei defunti. Negli ossari gli addetti gettavano ogni tipo di rifiuto cimiteriale senza nessun riguardo per i resti dei defunti.Continua a leggere

[Il punto] La manovra in Deficit di Lega e M5s potrebbe mettere a rischio la tenuta della democrazia in Italia : La storia insegna che i governi avventuristi in economia possono aprire la porta a regimi autoritari. La democrazia è un bene prezioso che troppo spesso viene dato per scontato. Il nocciolo della ...

DIRETTA/ Sampdoria-Spal (risultato live 2-1) streaming video e tv : quinto centro in campionato per Defrel! : DIRETTA Sampdoria Spal, info streaming video e tv: probabili formazioni, quote, orario e risultato live. Le due squadre si affrontano a Marassi nella 7^ giornata del campionato di Serie A(Pubblicato il Mon, 01 Oct 2018 21:58:00 GMT)

BTP-Chiudono in netto calo - spread vola oltre 280 pb su timori NaDef : ** Il ministro dell'Economia Giovanni Tria, oggi a Lussemburgo per partecipare all'Eurogruppo, ha anticipato il rientro a Roma per lavorare alla NaDef rinunciando all'Ecofin di domani dove verrà ...

Manovra - Brunetta : “Deficit al 2 - 4% per tre anni una provocazione all’Europa : sarà rigettato. Che Dio ci aiuti” : “Il 2,4% per tre anni è una provocazione. Non c’è rispetto della regola del debito e del deficit. Così aumentano deficit e debito e si va contro ai patti fondanti sottoscritti con l’Europa. Se tutto resterà così ci sarà il rigetto. Che Dio ci aiuti”. Così il deputato di Forza Italia, Renato Brunetta, commentando la nota di aggiornamento al Def alla Camera dei deputati. L'articolo Manovra, Brunetta: “Deficit al ...

La manovra è 'monstre' - 40 miliardi - - la metà finanziata in Deficit : DI MAIO E SALVINI PIEGANO LA RESISTENZA DI TRIA Il ministro dell'economia Tria, dopo un lunghissimo braccio di ferro con il premier pentastellato Di Maio , spalleggiato dall'alleato Salvini, alla ...

Def - Di Maio non indietreggia : "Lo spread? È già sceso" : 'Il debito lo ripagheremo con la crescita. Lo spread? È già sceso'. Luigi Di Maio va in tv per tranquillizzare i cittadini dopo la decisione di una manovra che alzi il rapporto deficit/pil al 2,4% e ...

Google potrebbe pagare 9 miliardi di dollari ad Apple per rimanere il motore di ricerca preDefinito di Safari su iOS : L'analista Rod Hall ritiene che Google nel 2018 potrebbe arrivare a pagare ad Apple fino a 9 miliardi di dollari per rimanere il motore di ricerca predefinito di Safari L'articolo Google potrebbe pagare 9 miliardi di dollari ad Apple per rimanere il motore di ricerca predefinito di Safari su iOS proviene da TuttoAndroid.

Moscovici : Deficit strutturale Italia potrebbe aumentare : Pierre Moscovici, commissario agli affari economici UE, ha affermato che i provvedimenti decisi ieri sera dal governo Italiano nella Nota di aggiornamento al Def, Documento di economia e finanza, la base della prossima Legge di bilancio, potrebbero determinare un incremento del deficit strutturale. Moscovici ha però stemperato i toni asserendo che la Commissione UE non ha ...

Manovra del Popolo - con Deficit 2 - 4% governo sfida Ue. Moscovici la vede male mentre Borghi punta su BTP e gela Draghi : Niente da fare, alla fine hanno vinto le colombe: precisamente, contro il rigore del falco del ministro dell'economia Giovanni Tria, hanno avuto la meglio, dopo 12 ore circa di trattative, i vicepremier Luigi Di Maio e Matteo Salvini. Niente deficit-Pil "ben al di sotto del 2%", come aveva ordinato qualche ...