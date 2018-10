Decreto Dignità | quanti contratti a termine possono attivare le aziende?

Decreto Dignità - i dubbi delle imprese : Il direttore di Confindustria Toscana Nord: Le domande più ricorrenti rivolte ai nostri uffici riguardano i vincoli per le assunzioni a termine e il lavoro in somministrazione. Molte imprese temono di ...

Buone notizie per il lavoro. Gli ultimi dati Istat prima del Decreto Dignità : Più dipendenti, più contratti a termine e più occupati tra gli over 50. I dati sul mercato del lavoro diffusi oggi dall'Istat, aggiornati ad agosto, confermano alcune tendenze che durante l'anno sono andate consolidandosi e che portano il tasso di disoccupazione a scendere sotto la soglia del 10 per

Decreto Dignità - Serracchiani contro Di Maio : “Renzi assassino politico? Le parole sono pallottole - si vergogni” : Debora Serracchiani, durante il question time in aula, attacca il Ministro del Lavoro Luigi Di Maio: “Lei sappia che abbiamo cinque modi diversi per fare un’assunzione complicata a tal punto che forse non si fa più. Ministro non sia sufficiente nel suo difficilissimo lavoro. E provi a pesare le parole. Io le chiedo di vergognarsi delle frasi che ha detto ieri indirizzandole a persone che, le piaccia o no, sono avversari politici ma ...

Decreto Dignità - Di Maio : “Nessun dato testimonia perdite di lavoro. Sgravi fiscali per assunzioni under 35” : Il Ministro del Lavoro Luigi Di Maio risponde al question time in aula sulle interrogazioni riguardanti il Decreto Dignità: “Non c’è alcun dato che testimonia perdite di lavoro in seguito al Decreto Dignità. È stato concepito per stoppare il dilagare del precariato che uccide il futuro e la serenità dei nostri giovani. Con il Decreto Dignità disincentiviamo il ricorso al contratto a tempo determinato. Abbiamo messo un freno agli ...

Boom di lavoratori autonomi finti : le conseguenze del Decreto Dignità : Lo scopo dichiarato del Decreto Dignità è la limitazione del ricorso alla contrattazione a tempo, in particolare l'utilizzo dei contratti a termine e in somministrazione, che d'ora in poi potranno ...

Decreto Dignità + Flat tax = Boom di finte partite Iva. L'allarme dei direttori del personale : Il combinato disposto di Flat tax per le partite Iva e Decreto Dignità rischia di produrre un effetto imprevisto: rendere il lavoro ancora più precario compensandolo, forse e solo in parte, da un lieve incremento salariale. Come? Producendo un Boom di "finti" lavoratori autonomi. È L'allarme lanciato dall'Associazione italiana dei direttori del personale, le figure manageriali che all'interno delle aziende svolgono, tra le ...

La critica al Decreto Dignità : “Produrrà un esercito di finti lavoratori autonomi” : Un'analisi dell'Associazione dei direttori del personale ha evidenziato alcune conseguenze della riforma voluta da Di Maio...

Decreto Dignità - Romano : “Questi del M5s sono cavallette”. Cremaschi : “Sei più a destra di questo governo” : “Decreto dignità? Ci sono tante storie drammatiche di persone che hanno perso il lavoro. E il 30 settembre noi del Pd porteremo in piazza, a Roma, queste storie, per dimostrare cosa sta producendo questo governo e questo Decreto, che dovremmo smettere di chiamare ‘di dignità’. Dovremmo chiamarlo ‘Decreto di disoccupazione’”. Così, a L’Aria che tira (La7), il deputato Pd, Andrea Romano, stronca il Decreto di dignità, tra i mormorii di dissenso ...

Di Maio : “Berlusconi apocalittico sul Decreto Dignità. Me lo segno. Il capo di Mediaset cerca visibilità : è ridicolo” : “E’ ridicolo e va compatito”. Poco dopo il comizio di Silvio Berlusconi da Fiuggi in cui ha nuovamente attaccato i 5 stelle, il vicepremier Luigi Di Maio ha replicato con un post su Facebook. “Oggi Berlusconi apocalittico”, ha scritto. “‘Il decreto Dignità è un disastro e con la manovra l’Italia rischia grosso’. Sì sì… mo me lo segno (cit. Massimo Troisi). Il capo di Mediaset politicamente ha ...

Governo - Berlusconi : Decreto Dignità ha distrutto fiducia imprese : Leggi le ultime notizie, guarda video e foto di politica, economia, cronaca, sport, gossip su LaPresse. - LaPresse

SPILLO/ I robot mandano in soffitta il dibattito su Jobs Act e Decreto dignità : In futuro crescerà l'automazione nel mondo del lavoro, ma aumenterà il numero degli occupati. Purché la politica faccia i passi giusti.

Confindustria Toscana Sud organizza un seminario per approfondire i temi legati al Decreto Dignità : Confindustria Toscana Sud organizza, in collaborazione con l'Ispettorato del Lavoro di Arezzo, il seminario "Contratti a termine e di somministrazione: le novità del Decreto Dignità", che avrà luogo ...

Decreto Dignità - in Abruzzo 56 contratti a termine non rinnovati in attesa di capire. La comunicazione? Via Whatsupp : Con un semplice messaggio scritto WhatsApp, “Fermato”, a 56 lavoratori di una delle principali aziende abruzzesi non è stato rinnovato il contratto e sono adesso disoccupati. Una decisione collettiva a mezzo app che vede coinvolti gli interinali in servizio alla LFoundry di Avezzano, che produce semiconduttori e circuiti integrati per l’automotive e per l’industria aerospaziale e che appartiene, da qualche tempo, alla cinese Smic. In tutto, vi ...

Chiusure domenicali - Camusso : “Importante provvedimento”. Ma critica Di Maio e Decreto Dignità : “Poco coraggioso” : “Com’è noto, la Cgil da lungo tempo conduce una battaglia sulla regolamentazione dell’apertura dei negozi, anche perché la totale liberalizzazione ha determinato condizioni di lavoro molto difficili. E quindi credo che sia molto importante arrivare a un simile provvedimento”. Sono le parole pronunciate a Omnibus (La7) dalla segretaria generale della Cgil, Susanna Camusso, sulla decisione del ministro del Lavoro, Luigi Di Maio, di far chiudere ...