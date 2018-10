wired

: Tra il trailer di Daredevil e l'annuncio del nuovo album degli Imagine Dragons oggi non ce la faccio. - _badvisions : Tra il trailer di Daredevil e l'annuncio del nuovo album degli Imagine Dragons oggi non ce la faccio. - MilanoCitExpo : Daredevil, il trailer della terza stagione #DipartimentoInnovazioneTecnologia - capdaredevil : Il mio mood dopo aver visto il nuovo trailer di Daredevil S3. Fabrizio Moro ti capisce sempre. -

(Di giovedì 4 ottobre 2018) Dopo settimane di anticipazioni e di teaser ecco finalmente che è stato pubblicato in queste ore, in occasione del New York Comic-Con, ilufficialedi. La serie Netflix sull’eroe non vedente torna a due anni di distanza dagli ultimi episodi diffusi sulla piattaforma di streaming e un anno dopo l’ultima apparizione in The Defenders, dove si credeva morto schiacciato dal crollosedeMano. Invece eccolo ritornare per affrontare i nemici di sempre ma soprattutto se stesso. Come si vede nel video qui sopra, infatti, Matt Murdoch (Charlie Cox) viene curato e torna in azione, soprattutto quando la sua arcinemesi Wilson Fisk (Vincent D’Onofrio) esce di prigione proclamandosi cambiato e sostenendo di voler fare del bene alla città. Proprio per questo inizia una campagna di accuse nei confronti dello stesso, sostenendo che ...