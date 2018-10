' Daredevil Ecco il trailer della terza stagione della serie Marvel Netflix

Daredevil - ecco teaser e data di debutto della terza stagione : “Puoi soffocare il Diavolo, affamarlo, chiuderlo dietro le sbarre. Ma troverà un modo per tornare ancora più forte“: è una dimensione decisamente oscura quella prospettata dal nuovo teaser di Daredevil, diffuso in queste ore come anticipazione della terza stagione. Ed è stata anche annunciata la data di debutto dei nuovi episodi, che sbarcheranno su Netflix il prossimo 19 ottobre. Dopo la sua morte apparente alla fine della serie The ...