Curse of the Vampire Coast arriverà in Total War | Warhammer II

Curse of the Vampire Coast arriverà in Total War : Warhammer : Curse of the Vampire Coast arriverà in Total War: Warhammer a partire dall'8 novembre. Il nuovo campaign pack offrirà pirati zombi, vampiri con pistole, magie, mostri e meccaniche di gioco inedite nel mondo di Warhammer, ma vediamo insieme il comunicato ufficiale di Koch Media per tutti i dettagli:Mentre cala la notte sulla costa orientale di Lustria, le nebbie del mare si dissolvono per rivelare una visione di puro terrore: i galeoni dei pirati ...

Cursed : nel cast anche Katherine Langford di Tredici : Cursed avrà come protagonista Katherine Langford, attrice conosciuta per il suo ruolo in 13 Reasons Why – Trecidi. La nuova serie Tv di Netflix metterà al centro della trama la narrazione affrontata nel romanzo dal titolo omonimo, sotto la guida dei creatori Frank Miller e Tom Wheeler. Il ruolo della Langford riguarda Nimue, destinata a diventare la Signora del Lago. Cursed riporta in scena Katherine Langford Aumenta l’attesa dei fan ...