Csm | Bonafede | Stop correntismo | sorteggiamo magistrati Ultime notizie | Anm

Bonafede propone il sorteggio del Csm per "fermare il correntismo" - insorge l'Anm : "È incostituzionale" : Il ministro Bonafede vuole combattere il "fenomeno del correntismo" all'interno della magistratura e, per farlo, ha in mente di cambiare le modalità di elezione dei suoi membri, introducendo il sorteggio. Non è la prima volta che il Movimento 5 Stelle ipotizza il sorteggio per le cariche elettive: Beppe Grillo, prima dell'estate, aveva rilanciato la proposta dell'estrazione a sorte dei parlamentari. L'idea di stravolgere le ...

Csm - Ermini - Pd - eletto vicepresidente. Ira di Bonafede : toghe fanno politica : David Ermini , 59 anni, deputato del Pd per due legislature e avvocato penalista, é il nuovo vicepresidente del Csm. È stato eletto dal plenum di Palazzo dei marescialli, presieduto dal capo dello ...

Chi è David Ermini - il neo-eletto vicepresidente del Csm osteggiato da Di Maio e Bonafede : David Ermini è stato eletto vicepresidente del Consiglio superiore della magistratura. Avvocato, 59 anni, Ermini è nato a Figline Valdarno ed è da anni vicino all'ex presidente del Consiglio, Matteo Renzi, sia per questioni geografiche che politiche. Ecco un profilo del neo vicepresidente del Csm.Continua a leggere

Csm - Ermini vicepresidente : "Mi sospendo dal Pd" Di Maio e Bonafede attaccano : "Sistema contro noi" : Per Mattarella "inizia una nuova pagina del Consigliosuperiore della magistratura". Parole dure, invece, del vicepremier Di Maio nonostante il neo eletto abbia chiesto di essere sospeso dal partito

