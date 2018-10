Crollo Genova | Bucci | ricostruiremo il ponte al massimo in 16 mesi

Crollo ponte Genova - il sindaco Bucci sarà il commissario straordinario : 'Per la ricostruzione 12 - 15 o 16 mesi' : Conte: "Oggi entriamo nella fase della ricostruzione" - Parlando dalla Loggia del Sacro convento di Assisi in occasione delle celebrazioni per San Francesco, patrono d'Italia, il premier Conte ha ...

Conte su Genova : 'Dal giorno del Crollo mai smesso di lavorare nemmeno un minuto' : 'Tornato a Roma firmerò il decreto che nominerà il commissario straordinario nella figura del sindaco di Genova, Marco Bucci. Oggi entriamo in una nuova fase preordinata alla ricostruzione',n così il ...

Genova - Ponte Morandi : diffuse nuove immagini del Crollo. VIDEO | : La gdf di Genova ha diffuso le immagini riprese il 14 agosto dalle telecamere di sorveglianza dell'Ansaldo e della ditta Piccardo. Si vede un'enorme nube, l'asfalto distrutto e due persone che si ...

Crollo ponte Genova - il sindaco Bucci sarà il commissario straordinario : sarà il sindaco di Genova, Marco Bucci , il commissario straordinario alla ricostruzione del ponte Morandi . Lo avrebbe comunicato Palazzo Chigi dopo una telefonata decisiva avvenuta tra il presidente ...

Crollo ponte Genova - Marco Bucci sarà commissario per ricostruzione - : La decisione è stata concordata in una telefonata tra il premier Conte e il governatore ligure Toti. Il sindaco del capoluogo verrà incaricato nell'ambito del decreto per la ricostruzione post-Crollo ...

Crollo ponte Morandi - il commissario straordinario per Genova è il sindaco Bucci : Dopo una telefonata questa mattina tra il presidente del Consiglio Giuseppe Conte e il presidente della Regione Liguria Giovanni Toti, Palazzo Chigi ha comunicato, come previsto dal 'Decreto Genova', l'intenzione di procedere alla nomina del sindaco Marco Bucci.Continua a leggere

Genova - Ponte Morandi : riprende la circolazione dei treni interrotta dopo il Crollo : A Genova riprende questa mattina la circolazione dei treni sulle linee ferroviarie che erano state interrotte dopo il crollo di Ponte Morandi. Alle 10 passerà il primo treno in uscita dal porto diretto verso il Nord Italia: avverrà così il ripristino della circolazione, sia dei treni merci che dei passeggeri con 82 convogli al giorno che consentiranno di togliere dalla strada circa 1300 tir. Per questioni di sicurezza, fino a martedì prossimo i ...

Genova - nuovo video del Crollo del ponte Morandi : Lo ha diffuso la Guardia di Finanza, con riprese da telecamere di sorveglianza di alcune aziende della zona - C'è un nuovo video diffuso dalla Guardia di Finanza che mette insieme alcune immagini che ...

Crollo di Genova - verso la nomina di Cingolani come commissario per la ricostruzione del ponte Morandi : Tramontato il nome di Gemme, si punta sul direttore scientifico dell'Istituto Italiano di Tecnologia

Genova - a 51 giorni dal Crollo - non c'è ancora il nome del Commissario alla ricostruzione : Questione di ore e formalizzeremo la nomina di Claudio Andrea Gemme, è l'assicurazione del vice presidente del Consiglio Di Maio, anche se nel frattempo erano salite le quotazioni del sindaco Marco ...

A Genova prima manifestazione dopo il Crollo del Ponte Morandi : "La pazienza è finita" : In piazza l'8 ottobre la comunità della Val Polcevera per chiedere provvedimenti contro una situazione ormai considerata...

Crollo ponte Genova : in bilico candidatura Gemme : Al vaglio altri nomi tra ruoli istituzionali, anche quello del sindaco del capoluogo ligure Marco Bucci - E' ancora attesa per il nome del Commissario straordinario per la ricostruzione del ponte ...

Nuovo indagato per il Crollo del ponte Morandi di Genova : Un Nuovo indagato per il crollo di ponte Morandi a Genova, che il 14 agosto scorso provocò 43 vittime. Si tratterebbe di un dirigente del Ministero delle Infrastrutture. Salgono così a 21 le persone ...

Crollo a Genova - altro indagato del Mit : L’esame dei telefoni svela la volontà di eliminare alcuni scambi, sia da parte dei tecnici Autostrade che di manager pubblici.