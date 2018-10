Cristiano Ronaldo | sulle accuse di stupro si pronuncia la Juventus | le dichiarazioni dei

La Juventus difende Cristiano Ronaldo : 'È una persona seria' : ROMA - ' Cristiano Ronaldo ha dimostrato in questi mesi la sua grande professionalità e serietà, apprezzata da tutti alla Juventus '. Il club bianconero difende il suo fuoriclasse dalle accuse di ...

Il Portogallo non convoca Cristiano Ronaldo : Non c’è Cristiano Ronaldo tra i 25 giocatori convocati dal Commissario Tecnico del Portogallo, Fernando Santos, in vista delle sfide dei lusitani contro Polonia (seconda giornata della Nations League in programma l’11 ottobre ) e Scozia (amichevole in programma il 14 ottobre). Una scelta condivisa tra l’attaccante bianconero e la Federazione. Ronaldo OUT, IL COMMENTO […] L'articolo Il Portogallo non convoca Cristiano ...

Cristiano Ronaldo accusato di stupro ai danni di Kathryn Mayorga : IL CASO DEL PRESUNTO stupro DA PARTE DI Cristiano Ronaldo SU Kathryn Mayorga SI RIAPRE L’uomo da 30 milioni di L'articolo Cristiano Ronaldo accusato di stupro ai danni di Kathryn Mayorga proviene da Gossip, News, VIPs, Anticipazioni, Reality.

"Ho la coscienza pulita" - Cristiano Ronaldo nega l'accusa di stupro : L'attaccante della Juventus su Kathryn Mayorga: "Non alimenterò il circo mediatico, creato da coloro che vogliono cercare di...

Cristiano Ronaldo respinge le accuse di stupro : “Un crimine riprovevole - ho la coscienza pulita” : Cristiano Ronaldo è stato accusato di stupro da parte di Kahtryn Mayorga, una ragazza americana che ha affermato di aver subito violenza da parte del calciatore nel 2009 durante una sua vacanza a Las Vegas. Oggi il tabloid britannico The Sun ha diffuso un video della serata in discoteca durante la quale, a detta della ragazza, CR7 avrebbe fatto violenza. Nel video, realizzato da uno dei presenti col telefonino, sono presenti i due ragazzi mentre ...

Cristiano Ronaldo nega ogni accusa di stupro - CR7 si sfoga : “vi racconto la mia verità” : Cristiano Ronaldo respinge tutte le accuse di Kathryn Mayorga: per CR7 non ci sarebbe stata violenza sessuale nel 2009 a Las Vegas “Nego fermamente ogni accusa nei miei confronti. Lo stupro è un crimine abominevole che va contro qualsiasi cosa io sia e qualsiasi cosa io creda. Voglio mantenere pulito il mio nome, per questo non voglio nutrire lo spettacolo mediatico creato da persone che cercano di promuovere se stesse a mie spese. ...

Cristiano Ronaldo : "Nego tutte le accuse. Lo stupro è un crimine abominevole" : Cristiano Ronaldo torna a respingere le accuse di stupro avanzate pochi giorni fa dalla 34enne californiana Kathryn Mayorga, che aveva denunciato di essere stata violentata dal campione lusitano in un albergo nel 2009: "Lo stupro è un crimine abominevole che va contro tutto ciò che sono e tutto ciò in cui credo - scrive Cr7 su twitter - Mi rifiuto di alimentare lo spettacolo mediatico creato da persone che cercano di ...